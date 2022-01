I betent milliondrama, men dro legevits som fikk samtlige i rettssalen til å le

6. og 7. januar går rettssaken i Oslo tingrett på grunn av en boligtvist. TV 2-programleder Flatland er selv ikke til stede i rettssalen, selv om hun er én av to saksøkere. Ektemannen, som har hatt mange oppdrag som TV-lege, stiller for de to.

– Min kone var gravid på dette tidspunktet, og skulle snart føde. Jeg ønsket at mest mulig skulle vært klart før hun fødte, sier Dobloug i retten, og understreker at han hadde lest tilstandsrapporten nøye før kjøpet, samt snakket med fagfolk.

Han understreker at en av årsakene til at de kjøpte boligen var det barnevennlige området den lå i.

– Når man kjøper det som beskrives som «drømmehus for hele familien», til 14,5 millioner kroner, mener jeg at huset burde være i en tilsvarende stand, og at jeg har rett til å bruke alle delene av huset jeg har kjøpt.

Ble beskrevet som drømmehjem

TV-parets avokat, Gina Kristiansen Borgersrud, leser opp fra boligannonsen som var stappet av superlativer. I annonnsen står det at kjelleren ble brukt som hybel, rett etter beskrivelsen av hybelen kommer oppsummeringen av hele boligen, som lyder ca.: «(...) kort fortalt er dette et drømmehjem med god standard.»

Borgersrud leser tillstandsrapporten, hvor det står oppført at det er en sprekk i fliser i kjelleren, men ellers står det at selger ikke er kjent med fukt i kjelleren.

Selv om det var registrert noe fuktighet der betongen trakk fuktighet fra massen under, var det «ikke funnet noe som tilsier dreneringssvikt» i tilstandsrapporten, som fastslår at dreneringen var rundt 26 år gammel. Normal teknisk levetid er fra 20 - 60 år.

I denne samme rapporten står det at det ikke garanteres at det ikke er skjulte mangler, fordi de ikke har åpnet vegger og gulv.

Ønsker millioner

Paret skal ikke ha oppdaget fukten i underetasjen før de skulle pusse opp i januar/februar i fjor. Det var da de flyttet på et skap, at boligdrømmen brast: Det var det første funnet av fukt.

Borgersrud forklarer det de etterhvert fant som et «fullstendig dreneringssvikt» flere steder i Oslo-villaen på 208 kvadratmeter, og hevder manglene ved bolig var skjult for kjøperne. Hun viser bilder av fukt, råte, rustne skruer og ansamling av vann under parkett.

– Svikten har oppstått flere år tilbake i tid og forårsaket vanninntrengning i samtlige vegger i huset, som har medført store innvendige skader i boligen, hevder advokaten, som sier paret reklamerte rett etter de oppdaget fukten.

Det skal koste rundt 2,1 millioner kroner å fikse problemene til huset i Holmendammen i Oslo, ifølge advokaten.

Uenig

På den motsatte siden av dommeren sitter de tidligere eierene og deres advokat, Haakon Andreas Langeland.

Langeland mener at selgerne ikke har hatt kjennskap til feilene utover det som var opplyst før salget, og mener for øvrig at reklamasjonen kom for sent.

KJENDISPAR: Ekteparet, som begge er leger, har den kjente podkasten «åpen journal» sammen. De har også figurert sammen på en rekke røde løpere og TV-program. Foto: Jon Olav Nesvold/NTB

– Etter mine klienters syn er det ikke grunnlag for kravet om prisavslag, da det måtte forventes redusert effekt av dreneringen. Kravet på 2,1 millioner kroner er uansett mer enn hva man har krav på. Mine klienter var ukjente med problemer med dreneringen da de solgte, men innhentet en grundig tilstandsrapport som beskrev mulighetene for nettopp en slik redusert dreneringsfunksjon som det nå kreves prisavslag for, sier Langeland til God kveld Norge.

I retten viser Langeland til salgsoppgaven, hvor det står at eventuelle budgivere bes om å sette seg grundig inn i tilstanden til boligen, gjerne med fagfolk, før de skal legge inn bud.

Advokat Langeland spør Dobloug om alderen til boligen kan være en grunn til hvorfor det var svikt i dreneringen. Svaret til Dobloug fikk retten til å le.

– Jeg er lege, og vi bruker aldri alder som symptom til noe, sa han, hvorpå samtlige i rettssalen måtte dra på smilebåndet.

Instagram i retten

Instagram-innlegget over, som for øvrig er hentet fra Flatlands profil med godt over 100.000 følgere, blir brukt som bevis for begge sider av retten.

De viser til hennes før- og etter bilder, hvor hun skryter av at leiligheten har fått seg et løft.

– Selv om kjelleren var en eldre del av huset, fra 90-tallet, visste vi at det hadde bodd barn der tidligere. At den skulle være ubebolig, hadde vi derfor ingen grunn til å vite, sier Dobloug i retten.

Han sier at oppussingen som er gjort på Instagram-bilderne er en ren overflatebehandling, og at det kun er gjort for å få kjelleren til å se mer innbydende ut. Gipsplatene må ned ved et annet tidspunkt på grunn av fukten, hevder Dobloug.

God kveld Norge sitter i rettssalen og oppdaterer artikkelen fortløpende. God kveld Norge vil også sitte i rettssalen på fredag.