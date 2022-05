Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om 50-års jubileet til den første offisielle Mercedes-Benz S-Klasse: 1972-modellen.

Er det noe Mercedes-Benz alltid har vært forbundet med, så er det store – og dyre! – luksusbiler. Slik er det nok fortsatt, selv om modellutvalget i dag er blant de bredeste i bilindustrien, og omfatter alt fra lille A-Klasse via bestselgere som C- og E-Klasse, SUV-modeller og elektriske biler, helt opp til, ja, nettopp S-Klasse.

Men visste du at modellbetegnelsen S-Klasse først så dagens lys i 1972, for 50 år siden i år? Og visste du at S-Klasse er en forkortelse for Sonderklasse, noe som på norsk nærmest kan oversettes med Spesialklasse?

Mercedes-Benz 280 SE kunne by på et virkelig innbydende baksete i 1972. Foto: Mercedes-Benz

Kollisjonspute i rattet

Spesial er absolutt ingen dårlig beskrivelse av S-Klasse bilene, som i alle årganger har stått for noe av det mest avanserte og fineste som serieproduseres i bilindustrien. Til dette hører også et spesielt høyt utstyrsnivå.

S-Klasse har dessuten ofte vært blant de første med ny teknologi, blant annet på førerstøtte- og sikkerhetssystemer. Dette gjelder blant annet viktige systemer som de første beltestrammerne, ABS-bremser og kollisjonspute i rattnavet, som er ting som i dag er en selvfølge i de fleste biler.

Mercedes-Benz S-Klasse 1972-1980 ble blant de aller første som kunne tilby blokkeringsfrie bremser (ABS) i bilene. Her fra testing av systemet. Foto: Mercedes-Benz

Sikkerhet først!

S-Klasse er – og har hele tiden vært – et flaggskip i Mercedes-familien, helt siden navnet kom i 1972. Modellserien som da ble lansert, har intern-betegnelsen W116. Den har senere fått følge av ytterligere seks generasjoner frem til nå. Hittil er det produsert godt over tre og en halv milion S-Klasse, og modellen har hatt, og har, et jerngrep på markedet i sitt segment.

Den første S-Klasse-generasjonen ble produsert fra 1972 til 1980, og kunne blant annet by på avanserte uavhengige oppheng og skivebremser på alle fire hjul. I tillegg til den normale versjonen, kunne både 280, 350 og 450 leveres som SE (ekstra mye utstyr) og SEL (lang versjon).

Mens mye prioritet før var lagt på design ved utvikling av nye modeller tidligere, sto S-Klasse for den første virkelig tunge sikkerhetssatsingen, og bilene hadde derfor flere elementer fra sikkerhetsstudiene Mercedes hadde vist på 1960- og inn på 1970-tallet.

Første S-Klasse hadde en sterkt vanedannende førerplass! Foto: Mercedes-Benz

Førstehjelpsett

Et av de gjennomgående trekkene med dette, var en vesentlig kraftigere polstring av innvendige kanter og flater, som rundt vinduene, i rattnavet og på dashbordet. Nytt var også de to asymmetriske vinduspusserne, hodestøtter som var laget for å gi ekstra beskyttelse ved påkjørsel bakfra, og støtfangere foran som var designet for å redusere skadeomfang ved påkjørsel av fotgjengere, et stort og velutstyrt førstehjelpsett og mange flere sikkerhetsdetaljer – både aktive og passive.

Bensintanken var flyttet til over bakakselen, rattet hadde fått fire eiker, og både baklys og sidevinduer var ekstra skjermet mot tilsøling.

Cruise kontroll

W116 var store luksus-sedaner. De ytre målene var større enn forgjengerne, mens den innvendige plassen var den samme. Dette hang sammen med de mange nye teknologiske elementene innen sikkerhet og beskyttelse av passasjerene ved en mulig kollisjon. Til dette hørte også et generelt forsterket karosseri, og alt dette krever både plass og vekt.

W116 var blant de aller første bilene som kunne leveres med blokkeringsfrie bremser (ABS i 1978), og med turbodiesel motor (300 SD, 1978). Cruise kontroll (Tempomat) kom i 1975, og det samme gjorde hydropneumaetisk fjæring med nivåregulering på 450 SEL 6,9.

En stilig front som signaliserte fart og kraft. Her en 350 SE 1972.

Fete motorer

Det sier jo noe om hvordan bilen ble opplevd, når 450 SE ble kåret til Årets Bil i 1974 – året etter oljekrisen, som for alvor satte fokus på forbruksreduksjon! Men 6,3 liter V8-motor med 286 hk? Jo da – Årets Bil, uansett!

Motorene Mercedes-Benz kunne tilby fra lanseringen av W116, var følgende:

280 S: 2,8 liter rekkesekser, 160 hk – 0-100 km/t: 11,5 sek., toppfart 190 km/t

280 SE: 2,8 liter rekkesekser, 185 hk – 0-100 km/t: 10,5 sek., toppfart 200 km/t

350 SE: 3,5 liter V8, 200 hk – 0-100 km/t: 9,5 sek., toppfart 205 km/t

450 SE: 4,5 liter V8, 225 hk – 0-100 km/t: 9,3 sek., toppfart 210 km/t

Mercedes-Benz S-Klasse 1972 kunne også leveres i lang versjon. Foto: Mercedes-Benz

«Det gikk unna...»

En slik bil, riktig nok den nest rimeligste, var det jeg leide i 1978-utgave for hjemreise fra Göttingen etter å ha lagt igjen en kondemnert Ford Granada hos en bilopphugger i Hedemünden.

Det var en opplevelse! «...og dyrt ble det, men så ble det også en hjemreise med stil,» skrev jeg blant annet for ikke så lenge siden her på Broom.

Og jeg fortsatte: «så gikk jeg løs på de neste snaue 300 kilometer med Autobahn med fri fart, med Puttgarden og fergen over til Rødby i Danmark som neste delmål.

Det gikk unna, for å si det slik, og på lange strekk var speedometernåla parkert på den hyggelige siden av 200 km/t. Det var kveld og stille, og ingen hindringer som forsinket fremfarten.

Den nye og sterkere fokuseringen på sikkerhet hadde også gitt en mer ergonomisk førerplass. Foto: Mercedes-Benz

W116 imponerte!

Bilen var – selvsagt – akkurat så praktfull som jeg hadde sett for meg da leiekontrakten ble inngått. Det oste kvalitet og premium fra alle bauger og kanter, og motorveikomforten i høye hastigheter var enestående.

Forbruket ble for så vidt også litt enestående, oppgitt gjennomsnitt fra fabrikken var 1,25 liter på mila, og jeg toppet nok det ganske solid på store deler av turen nordover. Men med bensintank på 96 (!) liter, ble rekkevidden ikke så ille likevel...»

Så jo, W116 imponerte!

8-sylindret med kompressor

Tro ikke at Mercedes-Benz historie som leverandør av store luksusbiler startet i 1972. Langt derifra. Det som startet i 1972 var fellesbetegnelsen S-Klasse.

Store luksusbiler har Mercedes levert helt siden den første Mercedes-Simplex med 60 hk (1903 – 1905). Den hadde en moderne høyytelses motor med stort volum, og lang akselavstand med lavt tyngdepunkt. Bygd for å imponere – allerede da.

Neste fase kom med Mercedes-Benz Nürburg i 1928. Dette var første Mercedes-Benz med 8-sylindret motor, og den «levde» til 1933.

Mercedes-Benz 770 («Store Mercedes») ble produsert fra 1930 til 1943. Nå snakket vi 8-sylindret motor med kompressor, og De-Dion bakaksel (fra 1938).

"Familiebilde" tatt ved 40-års jubileet for S-Klasse utenfor Eckberg slott ved Dresden. Foto: © Daimler AG

Selvbærende karosseri

Neste ut var Mercedes-Benz 320 (W142) fra 1937 til 1942. Denne kom med 6-sylindret motor, 4-trinns fullsynkronisert girkasse og et stort utvalg av karosserier.

W186 og W189 – Mercedes-Benz 300 – ble produsert mellom 1951 og 1962. Her var en moderne 6-sylindret motor med overliggende kamaksel på plass, sammen med mekanisk styrt bensininnsprøytning (fra 1957). Varmeapparat med vifte var blitt standard, og fra 1958 var både klimaanlegg og servostyring tilgjengelig som ekstra utstyr.

Innimellom kom Mercedes-Benz 220, W187, i årene 1951-1954.

Fra 1954 til 1959 leverte Mercedes-Benz modellene 220a/220S/220SE (W180/W128). Disse modellene hadde selvbærende karosseri og økt komfort, bremsetromler med «turbokjøling» og varmeanlegg med separat justering for sjåfør og passasjer.

Og så 600, da!

Mercedes-Benz 220b til 300 SE og 300 SE lang (W111/W112) kom i perioden 1959-1965. Høydepunkter her var polstret ratt, 2-krets bremsesystem (1963), skivebremser (300 SE 1961), 4-trinns automatgirkasse (fra 1961) og luftfjæring (300 SE 1961).

Denne serien ble i 1965 etterfulgt av Mercedes-Benz 250 S til 300 SEL 6,3 (W108/W109) frem til W116 overtok i 1972. Toppmodellen var her 300 SEL med 6,3 liter V8-motor med 250 hk, og med ytelser «på sportsbilnivå.»

Ja, og så må vi ikke glemme Mercedes-Benz 600, representasjonsbilen over alle. Den ble lansert i 1963, og var i produksjon helt til 1981. Her var alt: Sterk V8-motor, 4-trinns automatgir, luftfjæring, servostyring, 2-krets bremsesystem med skivebremser og elektronisk styrt varme- og ventilasjonsanlegg.

Fra 1972 til 1980 var det altså W116, den første offisielle S-Klasse som regjerte. Den har etter hvert fått følge av ytterligere seks generasjoner, som alle har bidratt til å understreke S-Klassens imponerende renommé.

