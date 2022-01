FHI: – Venter en betydelig bølge drevet av omikron de nærmeste ukene

Omikronvarianten har blitt dominerende i Norge.

– Det kan ventes en betydelig epidemibølge drevet av omikronvarianten de nærmeste ukene, skriver FHI.

FHI slår fast at varianten gir mindre alvorlig sykdom.

– Sykdomsbyrden og belastningen på sykehusene avgjøres av balansen mellom variantens større spredningsevne og mindre sykdomsalvorlighet. Det kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten, mener FHI.

Økning i antall innlagte

I forrige uke så FHI i en økning i antall unge voksne som hadde behov for innleggelse på sykehus.

Det har vært en økning i antall nye pasienter innlagt i aldersgruppen 30 til 44 år. Det økte fra 39 pasienter i uke 51 til 47 i uke 52.

I tillegg var det en mindre økning i aldergruppen over 65 år – fra 64 i uke 51 til 67 i uke 52.

– Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og fullvaksinerte personer med underliggende sykdommer. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper 18-44 år tar oppfriskingsdose, skriver FHI.

29 prosent av hele befolkningen har fått en oppfriskningsdose så langt.

Få innlagt med omikron

Blant 1145 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 mellom uke 49 og 52 er virusvariant kjent for 68 prosent. Av 799 personer har 57 personer fått påvist omikron.

Blant 214 nye pasienter innlagt i intensivavdeling med påvist covid-19 mellom uke 49 og 52 er virusvarianten kjent for 75 prosent. Av 214 er det 3 personer som har fått påvist omikron.

Det er foreløpig ikke registrert covid-19 assosierte dødsfall med omikronvarianten.

Lavere R-tall

Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen er minkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall siden 13. desember på 0,8.

R-tallet viser hovedsakelig trenden for deltavarianten.

– Med stor usikkerhet på grunn av lite testing i juleferien estimeres reproduksjonstallet for omikronvarianten til å være mellom 1,4 og 1,8. de siste 14 dagene.

Nedgangen i antall meldte tilfeller sammenlignet med før juleferien, kan skyldes både redusert testing i jula, nye nasjonale tiltak fra 15. desember og atferdsendringer i befolkningen.

– Nedgangen i innleggelser påvirkes i mindre grad av juleferien, skriver FHI.

Færre personer har blitt testet med PCR i de to foregående juleukene. Dette har trolig bidratt til at antall meldte tilfeller de siste par ukene er lavere enn før jul.