Noe av det Statens vegvesen legger vekt på å kontrollere, er tilhengere. Disse varierer enormt. Alt fra enkle «hagehengere» som brukes et par ganger i året – til kraftig konstruerte tilhengere som brukes i næring.

Dessverre blir det ofte avdekket feil i begge disse kategoriene. Her handler det gjerne om tekniske mangler, som kan få store konsekvenser ute i trafikken.

Ett eksempel på dette, kom kontrollørene på Svinesund over denne uken. Dette skriver de i rapporten sin:

Gjort med fullt overlegg

Henger fra Litauen med en aktuell vekt på 2.200 kilo, ingen bremsevirkning på driftsbrems eller parkeringsbrems. Bremsewire til høyre hjul 1. aksel var kuttet av. Bremsewire til venstre hjul 2. aksel var ikke festet til bremsestag. Påløp gikk svært treg, og returnerte ikke. Bremselys lyste konstant på både bil og henger. Trafikkfarlig kjøretøy – bruksforbud og avskiltning.

Her var altså veldig mye i uorden. Og kontrollørene er overbevist om at det ikke er tilfeldig, her har noen med fullt overlegg tuklet med bremsene.

Ikke rart kontrollørene reagerte da denne kom kjørende

Å tukle med bremsene er ulovlig, og kan få svært skumle konsekvenser. Foto: Statens vegvesen.

Tyr til nødløsning

– Brems skal fungere på både bil og henger, men her kunne ikke hengeren selv bremse egen vekt. Det er kjempefarlig. Tenk deg – når det er glatt på veien i tillegg, vil de 2.200 ekstra kiloene trykke og skyve bilen langt av gårde før den får stoppet, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen på Svinesund, til lokalavisen Demokraten som først omtalte saken.

Til avisen forteller Grotterød at dette er noe sjåfører noen ganger tyr til når bremsene på hengeren ikke fungerer slik de skal. I stedet for å få dette reparert, velger man da å bare koble ut bremsene, med de skumle konsekvensene det kan få.

På Svinesund endte dette altså med både bruksforbud og avskiltning. Dermed får ikke ekvipasjen kjøre videre før alt er utbedret og i orden igjen.

