Historisk milepæl for Luftforsvaret

I mer enn 40 år har jagerflyet F-16 hatt NATO-beredskapen fra Bodø flystasjon, men etter at politikerne i 2012 vedtok å legge ned basen i Bodø og etablere Quick Reaction Alert (QRA) fra Evenes flystasjon, er det nå klart for den historiske flyttingen.

Luftforsvarets hovedoppgave er å overvåke, kontrollere og hevde suverenitet i luftrommet over norsk territorium og tilstøtende områder.

Når norske jagerfly står på QRA-beredskap, betyr det at mannskaper på vakt skal være klare døgnet rundt og i luften i løpet av 15 minutter for å identifisere fremmede fly utenfor kysten av Norge.

Dette skjer altså nå fra Evenes flystasjon.

Viktig beredskap

– Dette er en viktig dag for Norge og Forsvaret. Det er to F-35 fly som nå står på kontinuerlig NATO-beredskap fra Evenes flystasjon. F-35 har flere og nyere funksjoner enn forgjengeren F-16, så dette er en betydelig oppgradering av beredskapen, sier Stian Roen, pressetalsperson i Luftforsvaret.

– Man får en helt annet situasjonsforståelse enn det man fikk i fra blant annet et F-16, sier Roen.

F-35 har vist seg å være et meget effektivt kampfly.

– Flyene står på skarp beredskap, det vil si at F-35 har våpen om bord ja, sier Roen.

Roen vil ikke utdype hvordan type våpen det er snakk om og i hvilke situasjoner de skal brukes.

PÅ PLASS: På Evenes står nå to fly i kontinuerlig døgnberedskap hele året. Foto: Stian Klaussen / Forsvaret

Norskekysten består av store og lange havområder.

– Flyene har god nok rekkevidde til å utføre det oppdraget det er satt til, sier Roen.

Mannskapene som står på NATO-beredskap skal pendle mellom Ørlandet flystasjon og Evenes flystasjon.

– Det er flere hundre som er ansatt på Evenes allerede, og Forsvaret vil ha behov for mange flere i fremtiden, sier Roen.

En epoke er over

Allerede i februar kommer det aller første Norske maritime overvåkningsflyet P8 til Evenes.

Den historiske overgangen skjer ved at et F-16 fra Bodø flyr over Evenes for å symbolisere at stafettpinnen nå blir overtatt av fremtidens jagerfly, F-35.

Flyttingen fra Bodø til Evenes markerer et ærefullt og historisk kapitel i F-16.

Etter 42-års tjeneste er en epoke over.

Ved basen i Bodø, som ble nedlagt ved overgangen til 2022, er det mange følelser på den aller siste vakten.

– Det er litt vemodig. Det er har vært over 40 år med beredskap og hele flystasjonen er på en måte bygd opp for å holde på med dette oppdraget, sier Espen Andersen, sjef, 331-skvadronen ved Bodø Flystasjon.

– Jeg har personlig vært her i 20 år og har til sammen sittet over ett år på vakt, så det en spesiell situasjon og følelse av at det er siste vakt, sier Andersen.

SISTE VAKT: – Det er både vemodig og trist at det er siste vakt for F-16 som har stått på beredskap for NATO i 42-år, sier Henning Homb, tidligere sjef Bodø flystasjon og Espen Andersen, pliot og sjef 331-skvadronen. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Henning Homb er den aller siste sjefen ved Bodø flystasjon, også for han er det en vemodig dag.

Museum neste stopp

– Det er klart at det er spesielt når vi både pensjonerer det som har vært hovedvåpenet til hele Forsvaret av Norge og basen som har vært hovedsete for Luftforsvaret i mange ti-år. Det er litt enestående i luftforsvarssammenheng at det skjer samtidig, sier Henning Homb, tidligere sjef for Bodø flystasjon.

Flystasjonen ble vedtatt nedlagt av politikerne i 2012, men siden da har sikkerhetstrusselen i verden endret seg. Mange har stilt spørsmål om det er en klok beslutning å legge ned Nord-Europas største flystasjon.

– Så lenge vi har fått oppdraget med å legge ned så klapper vi sammen helene og løser det. Det er mange ansatte som har sine personlige tanker og meninger om det var klokt, men de stiller opp lojalt ovenfor vedtaket, sier Homb.

Mange ansatte ved basen i Bodø har fått jobb ved flystasjonene ved Ørlandet og Evenes eller Forsvarets operative hovedkvarter.

I 2025 skal F-35 ha full operativ evne og det blir den neste store milepælen for det norske F-35 systemet.

Det aller siste F-16 flyet som er i luften i dag skal ende sin reise på Norsk Luftfartsmuseum.