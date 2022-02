Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om 1972-debutanten Honda Civic, som fortsatt er høyst vital!

Året 1972 var minneverdig på flere måter enn at mange viktige nye bilmodeller ble lansert. Dette var året da Ola og Kari Nordmann første gang takket nei til EF - dagens EU – ved folkeavstemning. Danskene gikk for øvrig til urnene de også, og der takket folket ja til å bli en del av det europeiske fellesmarkedet, som det het.

At Richard Nixon dette året ble valgt til president i USA kom også til å havne i skuffen for de mer dramatiske hendelser etter hvert; det er vel nok å si Watergate!

Årets Bil i Japan

1972 var et spennende bilår. I Frankrike ble første generasjon av småbilen Renault 5 presentert – og i nabolandet Tyskland gikk teppet opp for den første virkelige Mercedes-Benz S-Klasse, en bil som fortsatt står for det ypperste bilindustrien kan levere.

Den fikk ellers følge av første generasjon av en annen stor suksess, BMW 5-serie, og Audi 80, som etter flere oppgraderinger i dag er kjent som Audi A4.

I Japan skjedde det også ting, og Honda lanserte sin første Civic-modell. Denne smarte småbilen kom både som sedan med 2 eller 4 dører, kombi med 3 eller 5 dører og som stasjonsvogn. Den ble kåret til Årets Bil i Japan fra 1972 til 1974, og kom så høyt som på tredjeplass i den europeiske Årets Bil-kåringen i 1973 – den beste plasseringen til en japansk bil så langt. Årets Bil internasjonalt ble den for øvrig kåret til i 2005.

De første Civic-årgangene hadde oftest to dører. Dette er den første modellen med CVCC-motor. Foto: Honda

Smart kombiløsning

Helt fra starten hentet Honda Civic priser og berømmelse i en rekke land i alle verdensdeler, og også i bilsport har modellen jevnlig hevdet seg. Det var derfor ikke noe merkelig ved at Civic ble den første suksessen på fire hjul på hjemmemarkedet for Honda, som først startet med bilproduksjon i 1963.

Civic ble raskt også en eksport-suksess, og modellen var med på å prege 1970-årenes bildesign, sammen med modeller som Renault 5, Volkswagen Golf og Ford Fiesta. Felles for disse bilene var tverrstilt motor foran og forhjulsdrift, og den smarte kombiløsningen med stor bakluke.

Designerne hadde lykkes med å gi den nye modellen en lekker front. Foto: Honda

Bedre kjøreegenskaper

Litt ekstra drahjelp fikk slike modeller generelt med oljekrisen i 1973, som fikk folk til å jakte på lavere forbruk. Her stilte Civic sterkt, siden bilen kunne bruke både blybensin og blyfri bensin. Den var også kjent for lavt forbruk.

Civic etterfulgte den heller spartanske minibilen N360/N600, som var Hondas første bilmodell. Ikke bare var Civic atskillig større, men nykommeren var mer bil på alle måter. Bedre seter, større motor, mer utstyr og bedre kjøreegenskaper.

Den nye japanske småbilen hadde fått et design som falt i smak hos mange. Foto: Honda

Bensin-fråtsing

Mens N600 hadde en 2-sylindret luftkjølt motor med 45 hk, stilte Civic med en moderne 4-sylindret væskekjølt motor på 1,2 liter med 60 hk. Den innvendige plassen var overraskende god, takket være den moderne konstruksjonen, og juksetre-innfellinger i dashbordet ga et ekstra løft visuelt innvendig.

Honda Civic 1200 var på sin tid en kvikk småbil. Akselerasjon 0-100 km/t på 12,8 sekunder var slett ikke verst, og det samme kunne sies om toppfarten på 145 km/t. Et gjennomsnittsforbruk ved blandet kjøring på ca. 0,70 l/mil var også bra – selv om det med dagens øyne er det rene bensin-fråtseriet for en så liten bil. Men det er altså 50 år siden, da...

Nå har dette blitt en litt glemt bil i Norge

Egenvekt: 690 kg!

Hva som ellers har skjedd med småbiler siden den gangen, er ekstra tydelig ved å se på utvendige (og innvendige) mål. En Honda Civic 1972-modell kombi med 3 dører var 3,55 m lang og 1,51 m bred, mens høyden var 1,33 m og akselavstanden 2,20 m. Det er særlig på bredden vi ser utviklingen plassmessig. En småbil i den klassen i dag, er vanligvis opp mot 1,80 m bred, og selv om sidevegger og dørsider er blitt tykkere, er det ikke tvil om at den innvendige plassen er blitt vesentlig bedre.

Noe vi også ser utviklingen på, er egenvekten. Mens 1972-Civic veide 690 kg, er egenvekten på dagens Civic – som ellers er 11. generasjon – fra 1.229 til 1.364 kg, avhengig av modell.

Slik så dashbordet ut i 1972-modellen - og her blir det forklart hva som var hvor, fra tenningslås til friskluftdyser. Foto: Brosjyre

«En spesiell wutt-wutt lyd...»

I Norge ble Civic en svært viktig modell for den nyetablerte bilimportøren Hasco Motor, som startet sin virksomhet med 21 år gamle Hanne Skotvedt som sjef og eier våren 1970. Det skjedde med minibilen N600 som første modell, og den hadde nok et ganske begrenset suksess-potensial.

Jeg husker ennå godt daværende kollega Finn Ryhl Andersens test av N600 i 1970, der han informerte sine lesere om bilens begrensede plassforhold. Han hadde også sitt og si om utstyr og kjøreegenskaper, og kapasiteten til den lille 2-sylindrede motoren.

Den fikk dessuten noen ekstra linjer knyttet til selve motorlyden, som Finn beskrev som «en spesiell wutt-wutt lyd når man gir på litt.»

18 millioner biler

Hasco Motor gjorde det i en lang periode godt med Honda som merke. Allerede få år etter etableringen passerte markedsandelen 1 prosent, i 1980 var andelen 4,4 prosent, og i 1991 hele 5,2 prosent. Norge var i mange år best i Europa på markedsandel.

I 2000 solgte Hanne Skotvedt importvirksomheten til fabrikken.

Senere har det stort sett gått feil vei for Honda i Norge, som i 2021 endte med en markedsandel på 0,38 prosent etter å ha registrert 494 nye biler.

Internasjonalt gjør Honda det svært bra, og når det gjelder Civic, så var denne i 2020 verdens sjette mest solgte bilmodell gjennom tidene, med mer enn 18 millioner biler solgt siden 1972.

Civics forgjenger var den enda mindre N600. Dette var også den første Honda-modellen Hasco Motor markedsførte i Norge etter etableringen i 1970. Foto: Honda

Honda Civic 1200, 1972-modell:

Motor: 4-sylindret rekkemotor, 1.169 cc, væskekjølt. 60 hk, maks dreiemoment 89 Nm v/3.000 omdreininger.

Drivverk: Tverrstilt motor foran, forhjulsdrift. 4-trinns manuell girkasse.

Bremser: Skivebremser foran, tromler bak.

Dekk: 155 SR 12

Lengde x bredde x høyde: 3,55 x 1,51 x 1,33 m

Akselavstand: 2,20 m

Bakkeklaring: 175 mm

Svingdiameter: 9,4 m

Akselerasjon, 0-100 km/t: 12,8 sek.

Toppfart: 145 km/t.

Forbruk, blandet kjøring: 0,88 l/mil.

Og et ekstra lite tidsbilde: Bilen skulle ha oljeskift hver 3.000 kilometer, og smøring (ja, det var noe som het det også!) hver 9.000 kilometer!

