Putins farlige spill

Russlands leder har brukt rå makt til å få viljen sin før. Nå kan han ha malt seg inn i et hjørne.

22 år er gått siden den anonyme Sovjet-byråkraten overtok nøklene til Kreml. Nyttårsaften 1999, da Vladimir Putin overraskende fikk makten servert på et sølvfat av forgjengeren Boris Jeltsin, ante ikke russerne hva de hadde i vente av sin nye leder.

Det hadde heller ikke resten av verden, som applauderte hans reformer og tilbud om samarbeid.

I dag ser vi tydeligere enn noen sinne hva som har vært Putins virkelige prosjekt: Revansje.

Alle andres skyld

– Sovjetunionens kollaps var århundrets største geopolitiske katastrofe, slo president Putin fast i 2005. Etterpå har det gått slag i slag.

2008: Invasjon av Georgia.

2014: Invasjon av Krim og Øst-Ukraina.

2020: Brutal undertrykkelse av opposisjon og fri presse i Russland.

2021: Voldsom russisk mobilisering på grensen til Ukraina. Europa holder pusten.

HEMMELIG MOBILISERING: Russiske militærkjøretøyer i et oppmarsjområde utenfor Smolensk. Allerede i november slo amerikansk etterretning alarm om styrkeoppbyggingen ved Ukrainas grenser. Foto: AFP/NTB

På dørstokken til Ukraina har Russland samlet en massiv militærstyrke på over 120 tusen soldater. Regjeringen i Kyiv frykter full krig, men som andre aggressorer gjennom historien skylder Putin på andre.

– Hvis våre vestlige motstandere fortsetter på sin aggressive kurs, vil vi treffe proporsjonale militær-tekniske mottiltak, advarer den russiske lederen.

Tvunget til forhandlinger

Med sabelrasling og rabiat retorikk har Russlands sterke mann fått den oppmerksomheten han søkte.

Biden, Macron og Merkel har vært på telefonen. NATO holder krisemøte. I Genève skal amerikanske og russiske forhandlere forsøke å røyke fredspipe og onsdag skal Jens Stoltenberg ta imot en russisk delegasjon i Brüssel.

Kravene fremsatt fra Kreml er likevel såpass omfattende, at et diplomatisk gjennombrudd er lite sannsynlig.

Putin forlanger blant annet at Ukraina aldri skal få medlemskap i NATO og at alliansens medlemsland i øst ikke skal være vertsland for alliert øvelsesvirksomhet.

Den russiske lederen ønsker med andre ord å skru tiden tilbake til hvordan det var før.

Da supermaktene kunne skalte og valte med mindre land som de ønsket, og der et stort og mektig Sovjet var omgitt av lydige bufferstater uten egne rettigheter.

NATO-sjef Jens Stoltenberg er klar til å forhandle med Russland, men understreker at Moskva ikke kan diktere andre lands politikk. Foto: NTB Scanpix.

Høna og egget

Russland har rett i at NATO er mer til stede i Øst-Europa enn det de var. Men det er et resultat av hans egne handlinger.

Anneksjonen av Krim i 2014 satte en kraftig støkk i land som Litauen, Latvia, Estland og Polen.

De forlangte flere våpen og mer NATO for å forsvare seg mot eventuelle russiske trusler, og fikk det.

Nå har Putin gjort samme feil igjen.

Retorikken og truslene fra Moskva har utløst ny debatt i Sverige og Finland om ikke også de bør bli NATO-medlemmer. I Ukraina, der forsvarsalliansen tidligere hadde lunken støtte, sier nå 58 prosent av de spurte at de ønsker medlemskap.

Kostbar krig

Vladimir Putin har alltid vært stor i kjeften. Han har ofte vist seg både hevngjerrig og brutal både i nasjonale og internasjonale spørsmål.

Men han har sjelden fremstått som direkte irrasjonell og han har aldri tatt en slåsskamp han ikke visste han kunne vinne. Dette taler for at det ikke kommer noen russisk invasjon med det første.

Men denne gangen kommer det an på om han likevel har tatt munnen for full. Ved å stille krav motparten umulig kan gå med på, risikerer han å miste ansikt. Da kan krig bli eneste utvei.

Det kan i så fall koste ham dyrt.

Russland kan muligens klare å nedkjempe Ukraina. Men på hjemmebane stagnerer økonomien, forskjellene i samfunnet er gigantiske og opptil én million russere har så langt dødd av covid.

Vesten har gjort det klart at en invasjon av Ukraina vil føre til økonomiske og politiske sanksjoner uten sidestykke.

Det kan lett bli mer enn selv Putins autoritære presidentskap kan tåle.