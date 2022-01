Volkswagen satser tungt på elbiler. Både ID.3 og ID.4 er blant Norges mest solgte modeller. Nå er også ID.5 lansert og det er heller ikke lenge til vi skal få se flerbruksbilen ID.Buzz for første gang.

Elbilene står nå for en stor del av det samlede VW-salget her hjemme. Deretter kommer de ladbare hybridene. Men VW selger også brukbart av en bil som så langt «bare» kommer med bensin- eller dieselmotor.

Den kompakte crossoveren T-Roc kom på markedet første gang tilbake i 2017 og har totalt sett solgt i over én million eksemplarer. Nå er det klart for en fornyet og oppgradert utgave.

– Mange vil fortsatt ha den

De norske prisene er offisielle og viser at «nye» T-Roc starter på 395.000 kroner.

Bilen har fått mange oppgraderinger utvendig og innvendig, i tillegg til nye innovasjoner som IQ.Light LED Matrix frontlykter og IQ.Travel Assist førerhjelpsystemer. Som før er det ikke noen ladbare utgaver av bilen. Her er det bensin og faktisk også dieselmotor som gjelder.

– T-Roc har solgt godt og mange vil fortsatt ha den. Kompakte SUV-er med egenskaper som T-Roc innehar, er det etterspørsel etter fra privatkunder, så vel som firmabilkunder. Den kan bestilles med forhjulstrekk eller firehjulstrekk. Vi gleder oss til å få den på norske veier, sier Harald Edvardsen-Eibak som er direktør for Volkswagen Norge hos importøren Harald A. Møller AS.

Designet har blitt hakket mer sporty, med en del nye detaljer.

Fire utgaver

Foruten mer standardutstyr, muligheter for lakk i to farger, Ergo-Active seter, skinninteriør og oppgraderte felger, vil det meste av tilleggsutstyret være tilgjengelig i pakker skreddersydd for norske kjøreforhold.

I Norge blir bilen tilgjengelig i fire utgaver, hvorav tre er med 4x4 Her er prisene:

150 TSI DSG Life & Style - fra 395.000 kroner.

190 TSI 4MOTION DSG Style & R-Line - fra 499.900 kroner.

150 TDI 4MOTION DSG Style & R-Line - fra 478.300 kroner.

300 TSI 4MOTION DSG R- fra 605.800 kroner.

Innvendig er dette velkjente VW-detaljer, her skiller T-Roc seg også mye fra elbilene til konsernet.

Kommer til våren

I den nye utgaven har Volkswagen valgt å erstatte den integrerte Infotainmentsskjermen med et nettbrett, i høyde tilpasset sjåføren. Det gjør det enkelt, trygt og behagelig å sveipe seg gjennom de mange touchfunksjonene. Et nytt multifunksjonsratt gjør betjeningen enda enklere.

Nye T-Roc-eiere kan velge mellom fem nye farger på bilens karosseri, og nytt felgdesign. Bilen får også nye lykter foran og bak, blant annet med dynamiske blinklys. Den nye grillen har dessuten integrert LED-lysstripe.

De første eksemplarene er ventet til Norge våren 2022.

