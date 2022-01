Johanna fikk sjokk da hun så regningen fra megleren

I fjor høst skulle Johanna Puustinen og samboeren selge leiligheten på 92 kvadratmeter på Frogner i Oslo. De vurderte ulike meglere til å utføre jobben, og inngikk etter hvert en avtale med Nordvik Eiendomsmegler.

– Vi hadde flere på befaring, og pris på megleren eller meglerens prisvurdering var egentlig ikke det viktigste for oss. Vi tenkte mer på at vi ville ha en som klarte å selge en leilighet i femte etasje uten heis, og som kunne skape en trygghet hos potensielle kjøpere, sier Puustinen.

Leiligheten ble ikke solgt etter tre runder med fellesvisninger, og Puustinen og samboeren henvendte seg til megleren for å spørre om taktikken videre.

Paret var svært skuffet over meglerens innsats, og etter uenighet om veien videre, valgte de å si opp avtalen nærmere tre måneder etter leiligheten først ble lagt på markedet.

Regningen paret da mottok fra megleren, hadde de ikke sett for seg.

– Uaktuelt

117.000 kroner var det megleren krevde for arbeidet med leiligheten, som fortsatt ikke var solgt.

– Jeg ble helt sjokkert. Jeg trodde vi hadde mottatt den opprinnelige oppdragsavtalen, for det var noe slikt vi så for oss å betale ved et salg. Da ville det vært verdt det, men dette var veldig mye penger å betale for ingenting, sier Puustinen.

Paret hadde i tillegg betalt for fotograf, takstmann og styling selv.

– Jeg synes det var urimelig å kreve en sånn sum for en leilighet som ikke engang var solgt. Det var uaktuelt å betale så mye, sier Puustinen.

BLE SJOKKERT: Johanna Puustinen nektet å betale det megleren krevde. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Forlik

Paret hadde rettshjelpsforsikring og hyret inn advokat. Etter flere måneder med harde fronter og korrespondanse fram og tilbake, var Puustinen tvilende til at man ville komme fram til en løsning.

Til slutt inngikk partene imidlertid et forlik, hvor Puustinen og samboeren skulle betale 65.000 kroner i vederlag pluss drøyt 6000 kroner for dekning av utlegg.

Da Puustinen inngikk avtalen med megleren i utgangspunktet, tenkte hun aldri på å spørre om hva det ville koste dersom de ville bryte avtalen. Nå advarer hun andre mot å gå i samme felle.

– Jeg vil oppfordre alle som skal bruke eiendomsmegler om å være forsiktige med hva de signerer. Pass på at du ikke faktureres for noe som ikke var med i avtalen.

– Markedet har fasiten

Kommunikasjons- og HR-direktør Tom André Aas i Nordvik Bolig sier at deres meglere alltid jobber for å oppnå høyest mulig salgspris for sine kunder.

MEGLERHUSET: Kommunikasjons- og HR-direktør Tom André Aas i Nordvik Bolig. Foto: CF-Wesenberg

– Vi bruker vår erfaring, digitale verktøy og diskuterer med kolleger for å sette prisantydning, men avvik kan forekomme. Vi kan aldri garantere at man oppnår prisantydning, men gjør vårt ytterste for en høyest mulig pris. Det er markedet som til slutt kommer med «fasiten», i form av høyeste bud, sier Aas.

Han påpeker at budet noen ganger ikke er som selger hadde forventet eller håpet, som i tilfellet med Puustinen og samboeren.

– Under de godt besøkte visningene fikk vi positive, men også konstruktive tilbakemeldinger fra interessentene. Blant annet at dette var en flott toppleilighet, men at støyen fra jernbanen var mer sjenerende enn antatt, sier Aas.

– Leit

Kommunikasjonsdirektøren forteller at de alltid lager en oppdragsavtale med kunden, hvor det også tas høyde for at samarbeidet kan bli avsluttet. Der står det spesifisert hva som vil være kostnader og utlegg ved å avslutte samarbeidet.

– Vi opplever det som leit å ikke få solgt boligen samt at samarbeidet ble avsluttet. Samtidig har vi lagt ned et godt stykke arbeid, vi har utlegg knyttet til boligsalget, og det må vi ha betalt for. Dette er også kontraktsfestet i oppdragsavtalen med selger, sier Aas.

Han gir flere eksempler på utlegg, som markedsføring på Finn.no, opprykk av annonse på Finn.no, ekstra markedsføring i sosiale medier, salgsoppgaver, informasjon fra forretningsfører, informasjon fra kommunen med mer.

– Hvor vanlig er det å bryte avtalen med megler?

– Det er svært sjeldent, og utgjør noen promiller av våre mange tusen transaksjoner.

Nordviks råd til boligselgere Finn en eiendomsmegler som du opplever å få god kjemi med. Samtidig er det viktig med gjensidig god kommunikasjon: Har du noe på hjertet, så si det. Sett deg godt inn i oppdragsavtalen, hva oppdraget omfatter, og les den nøye. Forbered deg godt og forstå salgsprosessen. Vær realistisk når du sammenligner salg i nærområdet mot egenvurdert pris på din bolig. Gå inn på Finn.no og legg inn et søk i nærområdet ditt og se på andre boligers planløsning, rominndeling, hvilken etasje, med eller uten veranda, ligger bolig ut mot støykilder, hvordan er solforholdene? Se også på bilder, legg merke til grad av oppussing, har boligen en helhetlig profil (likt gulv, stukkatur, dører, lister med mer).

Når du har møte med megler, tenk over: Hva er det minste jeg må ha for salget, og hva er prisestimatet fra megler. Ha begge disse tallene med deg i den videre prosessen og ha realistiske forventninger.

– Må gjøres konkret vurdering

Seksjonssjef Christoffer Bjørnum i Forbrukertilsynet understreker at det alltid er viktig å lese grundig gjennom avtaler man inngår.

Seksjonssjef Christoffer Bjørnum i Forbrukertilsynet. Foto: Dag Jenssen / Forbrukertilsynet

– Det gjelder også for oppdragsavtale med eiendomsmegler. Dersom man som forbruker ønsker å klage på eiendomsmeglerens utøvelse av virksomheten, herunder størrelse på bruddgebyr, må man ta kontakt med Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, sier Bjørnum.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier reglene generelt er slik at begge parter rett til å si opp oppdraget.

– Ved brudd fra selger har oppdragstakeren rett på et rimelig vederlag, i tillegg til dekning av utlegg. Spørsmålet er hva som er rimelig vederlag, og da må det gjøres en konkret vurdering av meglers innsats.

Anbefaler grundig sjekk

Geving peker på at det er over 150.000 boligtransaksjoner i året, mens det bare er rundt 200 som blir påklaget.

– Cirka 100 kommer videre til behandling, som betyr at det er en forsvinnende lav andel som ender med konflikt. På bakgrunn av dette kan man trygt konkludere med at forbrukere kan forvente at oppdragsavtalen de inngår med megler er skikkelig og i samsvar med standardene i bransjen, sier Geving.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Joakim Karlsen

Han understreker samtidig at du må sette deg inn i avtalene du inngår og gjøre deg kjent med hva som faktisk gjelder dersom du skulle ønske å bryte avtalen.

– Vi anbefaler å alltid gjøre en grundig vurdering før man velger megler, som blant annet innebærer å vurdere meglerens erfaring, renommé og innsikt i boligens område. Når man først inngår en avtale, må man være klar over at den som påtar seg oppdraget har visse rettigheter, sier Geving

– Ser ofte at noen angrer

Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseierne sier det er viktig å huske på at man skal velge riktig person, ikke meglerkontor. Hans råd er å bruke god tid på å finne riktig eiendomsmegler.

Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseierne. Foto: Christiane Y. Vibe / Huseierne

– Du skal være veldig tett på denne personen i en forholdsvis kort og hektisk periode. Derfor er det viktig at kjemien mellom eiendomsmegleren og deg stemmer.

Før du skriver under på en avtale, har du ikke noe ansvar i forholdet med eiendomsmegleren.

– Men når man har skrevet under, har man inngått en kontrakt. Vi ser ofte at noen angrer seg rett etter å ha skrevet under. Derfor er det viktig at man ikke skriver under før man har snakket med alle de aktuelle eiendomsmeglerne man tenker på, sier Pihl.

Syv tips til valget av megler 1. Velg personen - ikke kontoret

Valg av en eiendomsmegler er først og fremst et personvalg. Se etter riktig eiendomsmegler, ikke kontoret der hun eller han arbeider. 2. Inviter to eller tre meglere på besøk

Ta alltid kontakt med flere eiendomsmeglere når du skal selge boligen din. Hør hva de har å si om boligen din, og få de til å gi deg et tilbud om salget. Vær helt åpen på at du snakker med flere i denne fasen. 3. Sjekk referanser

Få alltid eiendomsmegleren til å stille med referanser fra andre kunder som har solgt tilsvarende bolig i samme område. 4. Test dem selv

Det å gå på visninger der andre selger er en god måte å sjekke ut hvordan eiendomsmegleren gjør sin jobb. Spør litt om boligen og se hvordan de presenterer den. 5. Lokalkunnskap

Eiendomsmegleren du velger, bør kjenne lokalområdet dre du skal selge godt. Finn gjerne en som har solgt flere eiendommer i området. 6. Pris på oppdraget

Prisen det koster å selge boligen har selvfølgelig en betydning. Men som vanlig når du kjøper tjenester, skal du ikke bare se deg blind på prisen – men hva du får igjen. Eiendomsmeglere som får mer igjen for boligene de selger kan være litt dyrere. Du må finne ut hva som lønner seg for deg. 7. Kapasitet

Eiendomsmegleren må ha tid nok til deg og ditt salg. Før du inngår oppdraget, bør du spørre eiendomsmegleren særlig om hvordan hun eller han tenker å legge opp salget og salgsprosessen. Det er også lurt å spørre om hvor mange andre salg som eiendomsmegleren har samtidig. Kilde: Huseierne

– Kan koste dyrt

Pihls oppfordring er å lese gjennom avtalene nøye, og få eiendomsmegleren til å forklare hva de ulike punktene betyr.

– Dette er særlig viktig på punktene om hvilket ansvar man har, når ting skal betales og hva som skal betales ved kontraktsbrudd. Og også hvilke tjenester som ligger inne i de ulike «pakkene» og hva som kommer i tillegg. Her varierer det en del fra eiendomsmeglerkjede til eiendomsmeglerkjede, så det er viktig å skjønne dette nøye.

– Hva kan bli konsekvensen om man ikke undersøker avtaler man skriver under på?

– Da er man bundet til det man har skrevet under på, selv om man ikke har skjønt akkurat hva man har skrevet under på. Det kan koste en dyrt, advarer Pihl.