Det er ikke ofte muligheten dukker opp, men nå er faktisk en svært sjelden perle av en bil til salgs i Norge.

Totalt er det kun bygget 600 eksemplarer i verden, og bilen vi snakker om er selveste Lamborghini Aventador SV.

Selv fem år etter at produksjonen stoppet, er dette fortsatt noe av det heftigste den italienske superbilprodusenten kan by på.

Norges dyreste bruktbil

Bare navnet og ikke minst designet på bilen er mer enn nok til å få frysninger av. Selv hos de rikeste investorene, utenfor Casino i Monaco, vekker en bil som Aventador SV oppsikt.

Kontrasten til Skien, hvor 2017-modellen står til salgs hos Solberg Bil, er med andre ord relativt stor.

Med en prisantydning på 6.490.000 kroner, er dette Norges dyreste bruktbil om dagen, med ganske god margin. Og faktisk er det de to enkle bokstavene «SV» i modellbetegnelsen, som bidrar til akkurat det.

SV står for SuperVeloce, italiensk for «superrask». Dette er altså en svært eksklusiv versjon, av en allerede eksklusiv og eksotisk bil.

For å sette bilen litt i perspektiv, finnes det en «ordinær» Aventador til salgs i Norge for 3.290.000 kroner. Den er riktignok noen år eldre, men det er ingen tvil om at SV-utgavene gjør at prisen stiger til himmels.

Bilen som er til salgs er en 2017-modell og har ikke gått lenger enn drøyt 186 mil.

Vekt, vekt og vekt

Så hva skiller egentlig Aventador SV fra en vanlig versjon? Svaret på det er ganske mye. Ikke minst fordi det ligger utallige ingeniørtimer bak elementene som er optimalisert og presset til nye høyder.

For det første er vekten på bilen redusert med 50 kilo, sammenlignet med en standard Aventador. Det er en solid vektbesparelse på en superbil som dette.

Dessuten er aerodynamikken kraftig forbedret. Det bidrar til bedre marktrykk, slik at bilen kan kjøres både raskere og med mer presisjon gjennom svingene.

Bli med på tur i Koenigsegg CCXR

I dette førersetet er du herre over 750 hk og nesten 700 Nm.

Brennkjapp

For mange som drømmer om Lamborghini er ofte V12-motor et krav. I Aventador SV sitter en nettopp en V12-motor, på 6,5 liter.

Aventador SV ble kun produsert mellom 2015 - 2017.

Her har man løftet effekten fra 700 til 750 hestekrefter – og på toppen av det hele: Det er selvpustende krefter!

At toppeffekten nås helt oppe på 8.400 omdreininger, hinter om et hysterisk og skrikende lydbilde fra de fire midtmonterte eksospottene bak.

Lydbegrensninger og EU-krav er totalt fraværende, så her bør man passe på å ikke kjøre alt for hardt forbi naboen eller en bikkje. Det vil garantert føre til livsvarig hørselsskade. Så ekstremt er det.

Ekstreme er også fartsressursene som bor i bilen. 0-100 km/t er i mål på 2,8 sekunder. 0-200 km/t tar 8,6 sekunder, mens toppfarten er vanvittige 350 km/t. Minst! Lamborghini oppgir nemlig ikke nøyaktig toppfart, men de lover at bilen skal klare mer enn 350 km/t.

Test Lamborghini Huracan: – Noen biler tar pusten fra deg!

La oss håpe denne bilen finner en ny eier, og at vi får se den på norsk asfalt, i alle fall til våren.

Se vårt møte med den svenske superbilen; Koenigsegg CCXR: