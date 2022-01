Porsche har lagt bak seg nok et bunnsolid år i Norge. Totalt endte man opp med 2.043 registrerte biler. Et hinsides høyt tall for Porsche. Og dessuten en økning på nesten 19 prosent, sammenlignet med i fjor – som også skrev seg inn i historiebøkene.

Ikke uventet er det elbilene som drar veldig mye av lasset. Taycan står nemlig for 1.723 av de registrert bilene. I fjor kom Taycan også stasjonsvogn, Cross Turismo, som passer norske kjøpere perfekt.

Men når har også kundene i USA for alvor fått opp øynene for elbiler. Ikke minst Porsche Taycan.

Historisk

Elbilandelen til Porsche økte til 13,5 prosent i et av verdens aller største bilmarkeder i fjor. Taycan bidro med 9.419 av disse. Dette er historisk. Panamera, som leveres med omtrent samme karosserivalg (sedan/stasjonsvogn) men med fossil og hybrid drivlinje – er det "kun" solgt 4.257 av.

Minst like oppsiktsvekkende er det kanskje at Taycan-salget nesten overgikk 911 i 2021. De to byttet rekkefølge fram og tilbake i løpet av året – men til slutt endte 911 på topp. Med 10.042 leverte biler.

Den aller mest populære Porschen blant amerikanske kjøpere var imidlertid SUV-en Cayenne. Den ble solgt i 17.299 eksemplarer.

Så morsom er Norges dyreste elbil

Snart kommer også Porsche sin SUV Macan som elbil. Den blir høyaktuell både i Norge og USA.

Ny modell i år

Taycan-familien får en ny tilvekst i 2022. Da kommer nemlig stasjonsvognen Sport Turismo. I forhold til Cross Turismo har denne lavere bakkeklaring, mangler offroad-stylingen og har ikke et eget offroad-program.

Til gjengjeld er den mer sporty å kjøre – noe vi har fått sjekket til gangs under lanseringen i Los Angeles, allerede.

Både Taycan og Taycan Sport Turismo er tilgjengelig i GTS-utgave – som får 598 hestekrefter med overboost-funksjonen.

Minst like interessant blir det selvsagt at SUV-en Macan skal bli elektrisk. Men den er ikke ventet å komme på markedet før i 2023.

Ny rekord

Porsche vil nok imidlertid merke det på salget sitt, når avgiftene på de dyrere elbilene innføres. Det er ventet å skje allerede i 2023.

Føringene så langt, tilsier at det i første omgang vil bli moms på den delen av prisen som overstiger 600.000 kroner. Det gjelder enn så lenge alle de elektriske modellene til Porsche. Innstegsmodellen er nemlig Taycan med bakhjulsdrift – til 777.000 kroner.

Den modellen folk tradisjonelt mest forbinder med Porsche – er selvsagt sportsbilen 911.

Det er med andre ord ikke usannsynlig at mange vil benytte 2022 til å sikre seg en elektrisk Porsche – før avgiftene kommer.

Les første test av Taycan GTS her

Mest å tjene på ...

De som har mye penger å bruke på bil, "sparer" selvsagt aller mest på å kjøpe en så dyr modell som mulig, før avgiftene innføres.

Toppmodellen Taycan Turbo S har for eksempel en startpris på 1.689.900 kroner. Den kan du lett få til å bikke to millioner kroner med ekstrautstyr.

Hvis du ser for deg at det kommer moms (25 prosent) på 1,4 millioner kroner av dette (altså den delen av prisen som er over 600.000 kroner) – vil en slik bil kunne bli rundt 350.000 kroner dyrere i 2023.

Video: Her kan du vår videotest av nye Taycan Sport Turismo:

Porsche Cayenne Nå begynner luksus-SUV-en å bli billig