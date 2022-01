Tårene rant da Maria (23) tok andre dose – nå føler hun seg presset til å ta vaksine igjen

FHI anbefaler alle personer over 45 år å ta tredje dose. I aldersgruppen 18 til 44 år er oppfriskningsdosen foreløpig bare et tilbud.

Tirsdag kom derimot nyheten om at Norge følger EUs krav om en tredje vaksinedose innen ni måneder etter siste vaksinedose for å få et gyldig koronasertifikat.

At personer under 45 år kan ilegges restriksjoner dersom de ikke takker ja til tredje dose, får flere eksperter til å reagere. Dette kan potensielt sette folk som er usikre på en tredje dose, i en skvis og svekke tilliten til vaksinasjonsprogrammet, mener vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

For 23 år gamle Maria Vilster oppleves ikke oppfriskningsdosen lenger som frivillig.

– Jeg har ikke lyst til å ta tredje dose etter det jeg har opplevd. Men jeg føler på et press, og det synes jeg er ufattelig teit og urettferdig, sier hun.

Gråt under vaksinering

23-åringen fra Hamar forteller at hun alltid har hatt regelmessig menstruasjonssyklus – frem til hun vaksinerte seg i juni.

– Dagen etter første dose fikk jeg en gigantisk blødning. Så mistet jeg menstruasjonen helt, sier Vilster.

Månedene gikk uten at hun begynte å blø. Samtidig vokste bekymringene seg større.

– Først trodde jeg at jeg hadde blitt gravid. Så ble jeg redd for at jeg var blitt steril. Jeg googlet meg i hjel. Selv om jeg var helt sikker på at det skyldtes vaksinen, fantes det så lite informasjon. Jeg gikk rundt og bekymret meg daglig, sier hun.

Hun forteller at hun gikk flere ganger til legen, uten å få svar på hvorfor menstruasjonen uteble.

Da hun ble tilbudt andre dose i september, var det ikke lenger en beslutning hun tok lett på.

– Jeg følte på et ansvar overfor meg selv og for andre, og derfor takket jeg ja til å ta andre dose. Samtidig var jeg redd for hva som skjedde med kroppen min. Under timen satt jeg og gråt mens jeg holdt en sykepleier i hånden, mens en annen satte sprøyten i armen, sier hun.

Redd for hva som skjer

TV 2 har tidligere i høst fortalt om hvordan over 200 kvinner fikk menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen.

Først i midten av desember konkluderte første del av en stor studie hos FHI med at koronavaksinen kan påvirke unge kvinners menstruasjon.

TREDJE DOSE: TV 2 har snakket med flere kvinner som vegrer seg for tredje dose etter å ha opplevd kraftige menstruasjonsforstyrrelser. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

FHI mener de fleste forstyrrelsene er forbigående, og at det heller ikke er tegn til at det påvirker fertiliteten.

Ved kraftige og vedvarende blødninger etter tidligere dose anbefaler FHI likevel kvinner å avvente videre vaksinasjon inntil årsaken er undersøkt eller symptomene har gått over.

Det tok syv måneder før Maria Vilster fikk tilbake menstruasjonen. I skrivende stund har hun blødd sammenhengene i 15 dager.

– Jeg er fortsatt veldig engstelig og redd for hva som skjer med kroppen min. Derfor har jeg landet på beslutningen om å ikke ta tredje dose, sier hun.

– Utrolig urettferdig

At alle må ta tredje dose for å beholde et grønt koronasertifikat, opplever Vilster som nok et pressmiddel for å få henne til å ta en oppfriskningsdose.

– Jeg synes absolutt at det er et press. I hvert fall blant unge. Jeg har flere venninner som er bekymret for å ta tredje dose, men som synes det er vanskelig å snakke om. Man blir sett på som en vaksinemotstander fordi man er skeptisk, sier hun.

BIVIRKNINGER: Det tok syv måneder før Maria Vilster fikk tilbake menstruasjonen. Syklusen hennes er fortsatt svært uregelmessig. Foto: Privat

De nye reglene for koronasertifikatet vil imidlertid ikke få henne til å endre mening.

– Jeg tar heller sommerferien min i Norge enn å ta en tredje vaksinedose. Jeg vil ikke utsette kroppen min for noe mer. Samtidig synes jeg at kvinner som har blitt anbefalt å vente med videre vaksinasjon, blir satt i en vanskelig situasjon med de nye reglene, sier Vilster.

Hun reagerer også på at unge voksne som er friske og fullvaksinerte, skal ta en tredje dose nå.

– Jeg synes det er utrolig urettferdig at vi setter boosterdoser på unge, friske kropper som hadde klart korona i Norge. Samtidig dør mange av sykdommen i utviklingsland uten vaksiner.

UTFORDRER: Overlege Are Stuwitz Berg forstår at de nye EU-reglene kan oppleves som at de utfordrer frivilligheten til vaksinasjonsprogrammet. Foto: TV 2

Kan utfordre frivilligheten

Overlege i FHI Are Stuwitz Berg understreker overfor TV 2 at de nye koronasertifikat-reglene er en forordning fra EU, og ikke noe de har bestemt eller står bak.

– Folk må ha tillit og oppleve at det er en reell frivillighet i vaksineringen. Vi styrer ikke med hva EU beslutter, men at det kan bli en underliggende opplevelse av at man ikke kan velge fritt – det er det en viss fare for, sier overlege Stuwitz Berg til TV 2.

Berg understreker at det ikke er aktuelt for FHI å endre sine anbefalinger, i lys av EUs nye krav.

– For de friske under 45 år så har vi ikke en tydelig positiv nytte- risikovurdering. Vi vet ikke om det er noen nytte for dem selv, men det kan ha positiv effekt på smittespredningen. Så det er ingenting i veien for å ta en tredje dose, og alle som ønsker det skal absolutt få.