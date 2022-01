Arbeiderpartiets stortingsgruppe vil diskutere skjenkestoppen

En rekke politikere og serveringsbransjen selv, har den siste uken tryglet regjeringen om å oppheve skjenkestoppen. De har foreløpig fått et klart nei.

Onsdag ettermiddag møtes stortingsgruppen til Arbeiderpartiet. Da vil skjenkestoppen, som deres egen regjering har innført, være tema.

Det får TV 2 opplyst av kilder i partiet.

Skal stemmes over

Onsdag morgen fremmet MDG og Frp hvert sitt forslag om å oppheve forbudet mot skjenking umiddelbart.

- EN SELVFØLGE: Hoksrud mener det er åpenbart at skjenkestoppen må ta slutt. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Bård Hoksrud (Frp) mener forslaget deres vil sikre arbeidsplasser.

– Så lenge man følger avstandskrav, registrering av gjester og har faste tilviste plasser, så bør det ikke være noe problem å ta et glass vin til maten. Når man i tillegg ser så mange som står i fare for å miste jobben, så bør forslaget være en selvfølge, sier Hoksrud til TV 2.

Forslaget vil hastebehandles i Stortinget, og skal voteres over torsdag ettermiddag. Opphevingen ligger foreløpig ikke an til å få flertall.

Hastebehandlingen betyr imidlertid at helseminister Ingvild Kjerkol må komme til Stortinget og redegjøre for regjeringens argumenter for skjenkestoppen.

Press fra mange kanter

Mandag kunne TV 2 fortelle at syv rødgrønne ordførere ber regjeringen om å avvikle skjenkestoppen. Tirsdag ba også regjeringens budsjettpartner SV om det samme.

Også leder i Fellesforbundet Jørn Eggum har bedt regjeringen om å stanse skjenkeforbudet.

Til tross for hardt press, også fra sine egne, sa Kjerkol til TV 2 tirsdag at det er uaktuelt å lette på tiltak før den 14. januar.