Én pågrepet i bortføringssaken i Tolga

Det var Østlendingen og Arbeidets Rett som meldte om pågripelsen først.

Politiet bekrefter pågripelsen i en pressemelding.

– Politiet etterforsker fremdeles saken med full styrke og ser ikke bort fra at det kommer flere pågripelser, heter det i meldingen.

Mannens forsvarer Harald Grape skriver i en SMS til TV 2 at mannen erkjenner straffskyld for frihetsberøvelse.

Han skal ha meldt seg frivillig til politiet.

– Dette er en ung gutt som angrer på det han har gjort, sier Grape til NRK.

Like før klokken 2 natt til søndag ble den 20 år gamle fornærmede mannen angrepet sammen med sine foreldre i barndomshjemmet i Vingelen i Tolga kommune.

20-åringen ble skutt av gjerningsmennene med foreldrene som vitner. Deretter ble han kidnappet og borte i om lag 20 timer.

Politiet fikk raskt melding om hendelsen vi mannens foreldre, og satte i gang en storstilt væpnet aksjon.

Dukket opp på tog

Klokken 22.30 søndag kveld kom det første livstegnet fra den 20 år gamle mannen på nesten et døgn. Han hadde kommet seg på et tog fra Gardermoen til Lillehammer, og fikk låne konduktørens telefon for å ringe til foreldrene.

Hvor fornærmede har vært i de timene han var borte, er ennå ikke kjent.

Politiet har holdt kortene svært tett til brystet, men uttalt at de leter etter minst to gjerningsmenn.

Nå er altså en mann pågrepet for bortføringen. Politiet utelukker ikke flere pågripelser.

Etterforsker gjeldsmotiv

Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland har tidligere sagt at det ikke er noe som tyder på at gjerningsmennene vil være til fare for andre, og at handlingen fremstår som målrettet.

TV 2 har opplysninger om den 20 år gamle mannen skyldte penger, og at dette skal være motivet for angrepet og bortføringen.

Stolp Ekeland bekreftet til TV 2 tirsdag at dette er noe de ser nærmere på.

– En av hypotesene vi etterforsker er at gjeld er innblandet i dette, utover det ønsker vi ikke gi ytterligere kommentarer om motiv og bakgrunn, sier politiadvokaten.

