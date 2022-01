Hemmelighetsfulle rundt nytt TV-prosjekt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Angivelig er disse influenserne i gang med innspillingen av et nytt TV-prosjekt. Hva dette går ut på, er det ingen som vil avsløre enda.

Gjennom sosiale medier har Sophie Elise Isaksen flere ganger hintet til at hun er i gang med et nytt TV-prosjekt. Men hva konseptet går ut på, er hun hemmelighetsfull om.

Filmet av TV-team

Tirsdag delte Karianne Vilde Wølner, som er tidligere «Farmen»-deltaker og kjæresten til milliardærsønnen Kristian Spetalen, et bilde av seg selv sammen med flere influensere på Instagram med teksten: «2022 we’re coming for ya’ll».

Det var VG som først omtalte saken.

På bildet ser man Sophie Elise Isachsen (27), Karianne Vilde Wølner (26), Sofie Karlstad (24), Ragnhild Margrethe Andersen (30), Nina Winther (28), og Nora Haukland (24).

På Instastory har Isaksen repostet bildet til Wølner med teksen: «Altså 2022», etterfulgt av en TV-emoji.

Hun har også delt flere videoer der man tydelig kan se et TV-team som filmer jentene, og delt VG-artikkelen som omtaler TV-prosjektet.

– Har ikke tatt en beslutning

VG skriver at influenserne skal være med på et «Tigerstaden»-lignende realityprosjekt. Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, har ikke bekreftet at dette stemmer.

– Vi har mange prosjekter vi ser på til enhver tid. TV 2 har ikke tatt noe beslutning om det blir en ny sesong av «Tigerstaden», sier han til God kveld Norge.

Isaksen ville heller ikke kommentere saken, da God kveld Norge tok kontakt med henne.

«Tigerstaden» gikk på TV 2 Bliss fra 2012 til 2013, og fulgte hverdagen til Linni Meister (36),Therese Haugsnes (38), Mari Haugersveen (39) og Carina Dahl (36).

Flere har vært på TV før

Flere av influenserne har tidligere vært med i andre TV-program.

Sophie Elise Isaksen har tidligere vært med i «Bloggerne», er programleder i «God kveld Norge», og er aktuell i den nye sesongen av «Farmen kjendis». Hun har også en egen realityserie med navnet «Sophie Elises verden» på TV 2 Play.

Nora Haukland var med i TV-serien «Love Island» i 2020, der hun stakk av med seieren sammen med Johannes Klemp (29). Paret, som også var forlovet, gikk hver til sitt i desember.

Sofie Karlstad har tidligere vært med på «Paradise Hotel», mens Karianne Vilde Wølner er flyvertinne og influenser, og har tidligere vært med på «Farmen».

Nina Winther er modell og influenser, mens Ragnhild Margrethe Andersen er makeup-artist og har vært med på Idol i 2011.