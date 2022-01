Frykter smittekaos i EM

Med kun en drøy uke igjen til håndball-EM braker løs for herrene, har det haglet inn koronatilfeller blant flere av lagene.

Det har blitt påvist smitte hos spillere i troppen til blant annet Sverige, Danmark, Montenegro, Slovenia, Serbia, Frankrike, Portugal og Tsjekkia. Kroatia sine to største stjerner, Domogoj Duvnjak og Luka Cindric, har også testet positivt.

Norges landslagslege, Thomas Torgalsen, tror koronasmitte blir et problem under mesterskapet.

– Jeg tror det blir en del problemer. Vi har hørt om at mange nasjoner har hatt smittede spillere, til og med land som Sverige og Danmark som er like forsiktige som det vi er. At det kan bli en del problemer, det tror jeg. Det var det i fjor også, et lag fikk ikke komme til mesterskapet og et lag måtte reise hjem. Så jeg tror det kan bli et lignende scenario, forteller Torgalsen til TV 2.

Landslagsslegen opplyser onsdag formiddag at den norske troppen har ingen covid-tilfeller nå.

LANDSLAGSLEGE: Thomas Torgalsen på plass i København. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Diskuterer treningskamper

Torsdag og lørdag møter Håndballgutta Danmark for to oppkjøringskamper.

3.januar ble det kjent at den danske målvakten Jannick Green fikk påvist korona og ble isolert fra den danske troppen. Danskene tar PCR-tester hver dag og alle har foreløpig testet negativt. Onsdag ettermiddag får TV 2 opplyst at det ikke er noen nye tilfeller.

Det har vært diskutert i den norske landslagsledelsen om kampene skal spilles eller ikke.

– VI har hatt en samtale om faren ved å spille treningskamp. De har testa i etterkant og er negative. Så får vi ta opp den samtalen i kveld og så får vi se, opplyser Christian Berge til TV 2.

– Det er en løpende vurdering?

– Man må jo det når det er sånne tilfeller. Sånn som det er nå planlegger vi å gjennomføre kampen i morgen (torsdag), sier landslagssjefen.

KLARE: Christian Berge og de norske Håndballgutta er vant med å leve i mesterskapsboble. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Kampene mot Danmark kan du se på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play torsdag kl.20.00 og lørdag kl.15.45.

Restriksjoner og «boble»

Håndballgutta er samlet i København før de reiser videre til Slovakia. Der lever de i «bobla».

– VI har ganske stort fokus på det akkurat nå. Vi ser at folk blir smitta overalt nå og det kan skje her også. Så det handler om å unngå det så godt som mulig, sier Kristian Bjørnsen.

Torgalsen opplyser om at laget er godt vant med restriksjonene. Troppen får gå en tur utendørs, men ikke oppsøke butikker, cafeer og liknende.

– Nå har vi blitt testet hjemme for å komme inn i Danmark. Så har vi tatt en PCR-test her som er et av kravene for å komme til mesterskapet, og så skal vi ta to PCR-tester til. I tillegg skal vi ta hurtigtester de dagene vi ikke tar PCR-tester. Reglene våre er å bruke munnbind i alle fellesarealer, men når det bare er oss som er i bobla sammen så bruker vi ikke munnbind. Men vi prøver å forholde avstand så godt det lar seg gjøre, sier landslagslegen.