Kleskjeder avsløres: – Unge jenter gråter i prøverommet

Skal vi tro kleskjedene selv, så blir utvalget av store størrelser stadig bedre, og enkelte går også så langt som å love at de har klær som passer «alle» kropper og fasonger.

Dette er undersøkelsen: Slik ble testen utført: Panelet med de fire kvinnene vurderte kleskjedene etter hvordan kundeopplevelsen er, hvorvidt butikken har bukser større enn XL, og hvordan passformen på buksene er. Dommen fra panelet ble lagt sammen med vurderingen fra markedsføringseksperten, som vurderte kleskjedene etter hva de lover i sin markedsføring, og hvorvidt de holder sine løfter. Panelet ble utstyrt med skjult opptak for å kunne dokumentere opplevelsen i prøverommet og utvalg av størrelser i butikk.

TV 2 hjelper deg følger fire damer med skjult kamera til seks av de største kleskjedene i landet:

Weekday, Carlings, Hennes & Mauritz, Cubus, Bik Bok og Zara.

Weekday lover blant annet at de har størrelser fra «XL og oppover», mens Bik Bok sier at de skal ha klær som passer «alle».

Vi vil undersøke om de holder løftene til sine kunder. Har de virkelig klær til store kropper?

– Vi kommer til å gjenoppleve mye dritt, sier Carina Elisabeth Carlsen.

Hun er en av deltakerne i TV 2 hjelper degs undersøkelse, og er mest kjent for Instagram-kontoen «Fet, men fattet».

Hvordan det går når de fire inntar prøverommene med skjult kamera kan du se i videoen øverst i saken.

Etter å ha prøvd bukser i seks ulike butikker, er panelet mildt sagt skuffet.

– Det var veldig demotiverende. Emosjonelt kjipt på et tidspunkt. For å finne en bukse som passet, det klarte jeg, men ikke som jeg likte, sier hun.

PANELET: Wilde Siem (t.v), Margrethe Kvalheim, Carina Elisabeth Carlsen og Lise Stabel Berg kartlegger utvalget av store størrelser i butikk for TV 2 hjelper deg. Foto: Jan Kenneth Bråten.

Resten av panelet er enig.

– Når du finner en bukse og du kan ta den på i en og samme bevegelse får du en god følelse. Det skjedde kun i den ene butikken. Ellers var det kav, svette og tårer, forteller deltaker Margrethe Kvalheim.

Kun hos Cubus fant alle de fire kvinnene ei bukse som passet.

– De var best, men de er jo ikke bra, mener panelet.

– Nå har vi vært på Zara, og jeg har kjøpt med den største størrelsen de hadde. Det kjentes som at blodomløpet i leggen skulle stoppe, og det var så langt opp jeg fikk den, sier Carina.

Slik ble resultatet: 1. Cubus, best i test. 2. Carlings 3. Hennes & Mauritz 4. Bik Bok, Zara, Weekday

Zara havner helt nederst i undersøkelsen, sammen med Weekday og Bik Bok. Zara hadde panelet lite forhåpninger til, og dette er også kjeden som lover minst når det kommer til utvalg av store størrelser. Likevel mener panelet at butikken er en versting når det kommer til utvalg og opplevelse i butikk.

– Det er fortsatt tenåringer som handler der. Når de sitter og gråter i prøverommet, fordi de er for store for buksene, tror de det er noe galt med dem. Så uansett er dette et kjempeproblem, sier Carina.

– Usmakelig

Flere av de store kjedene lover mye når det kommer til mangfold og utvalg av størrelser i butikk. Markedsføringsekspert Sarah Joy Lyons ved Høyskolen Kristiania reagerer på flere av kleskjedene, men hun er ikke i tvil om hvem hun synes er verst.

– Det verste eksempelet er fra Bik Bok hvor de viser en tynn jente som har på seg en altfor stor bukse, sier hun.

SKAPER REAKSJONER: Med relanseringen av Never Denim-linja hadde Bik Bok fokus på større størrelser. Men kampanjebildet av en slank modell som holder opp en stor bukse får flere til å reagere. Foto: Skjermdump, Bik Bok.

– Jeg synes det er rart at noe sånt kan gå gjennom, og jeg synes det er usmakelig.

Hun viser her til Bik Boks kampanjebilder for relanseringen av butikkens Never Denim-jeans.

Med relanseringen kan man hos Bik Bok nå finne bukser i størrelse 24-36 tommer, og Bik Bok gikk ut og lovet at «alle» nå skal kunne finne klær som passer, uavhengig av størrelse og fasong.

– Resultatet av undersøkelsen viser et brudd på dette løftet, mener jeg, sier Lyons.

Også panelet reagerer kraftig på at Bik Bok lover å ha klær til alle.

– Slik det er i dag, er det kanskje de som provoserer meg mest. De kan gjerne si at de har klær til flere, men de kan ikke si alle, sier Carina.

– Og så lurer jo jeg på hvem «alle» er. Det er iallfall ikke oss, legger Lise Stabel Berg til.

Lovet bot og bedring

Endringen hos Bik Bok kom etter at kleskjeden i 2018 fikk prisen Årets Gullbarbie. Denne deles ut av ungdomsorganisasjonen PRESS, og går til den medie- eller reklameaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst.

Samme år ba TV 2 hjelper deg Bok Bok gjette størrelsen på deres egne bukser, hvorpå de tok kraftig feil.

Butikkjeden innrømmet at klærne deres var for små i størrelsen, og har siden blant annet relansert sin denim-linje med større jeans.

I programmet undersøker også teamet hvorvidt Bik Boks buksestørrelser samsvarer med størrelsen og buksene deltakerne bruker til vanlig. Resultatet viser at Bik Boks bukser fortsatt oppleves som veldig små i størrelsene.

– Det er litt vondt å gå inn og tenke at dette er min størrelse. Du tar med disse buksene til prøverommet, og så er det ingenting som passer, sier Amalie Aardal Dias.

Hun sjekket buksestørrelsene hos Bik Bok.

– Beklager

Bik Bok innrømmer nå at de ikke har vært gode nok.

– Dere har sagt at alle jenter skal finne en buksestørrelse som passer. Synes dere at dere har klart å holde dette løftet?

LEGGER SEG FLATE: Bik Bok lovet å bli mer inkluderende. Nå beklager talsperson Julie Bragli Eckhardt at de ikke har vært gode nok. Foto: Ingvill Sunnby.

– Nei, det synes vi ikke, og det er vi veldig lei oss for, sier talsperson for Bik Bok, Julie Bragli Eckhardt.

– Vi gikk fra ganske små Bik Bok-størrelser til en EU-standard. Det gjorde at størrelsene våre ble litt større, men vi ser at vi ikke er helt konsekvente, slik at det kan være forskjell fra en modell til en annen, legger hun til.

Når det gjelder markedsføringen av Never Denim-relanseringen, sier Bik Bok at de kan forstå at bildene kan oppfattes som ekskluderende, men at det ikke har vært hensikten.

– Vi ser jo at det bildet ser litt rart ut, der hun står og holder buksa foran seg. Det er en glipp fra vår side at vi ikke så hvordan det tok seg ut, sier Eckhardt.

Bik Bok sier at de fremover skal se på egne størrelser for å sikre at en 36 er en 36, men at de også vil se på muligheten for å utvide størrelsessortimentet.

– Vi kommer ikke til å bruke ordet «alle» på en stund tror jeg, men vi har veldig lyst til å utvide sånn at flere føler seg inkludert. Vi er ikke ute etter å såre noen.

Kontinuerlig prosess

Flere av kleskjedene i undersøkelsen understreker at dette er noe de jobber aktivt med å forbedre.

«Zara er et internasjonalt selskap som er svært opptatt av mangfold og inkludering, gjennom å lytte til våre kunder og ansatte. På grunn av dette har vi et stort spenn i passformer og design på våre produkter. Dette er en kontinuerlig prosess for å kunne forbedre vår kundes opplevelse hos Zara», skriver kleskjeden i en e-post til TV 2 hjelper deg.

Weekday på sin side sier at de har et bredere utvalg av størrelser i sin nettbutikk.

– Vi har sett mindre etterspørsel etter de største og minste jeansstørrelsene, og vi har derfor ikke alt tilgjengelig i våre butikker. Online har vi i dag jeans i størrelser fra 23-46 tommer. Når det gjelder Instagram-innlegget det refereres til, beklager vi vår kommunikasjon i dette innlegget. Vårt mål er å være inkluderende, samt vise frem mangfold og bredde i våre sosiale medier, sier Weekday.