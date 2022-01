Thingnes Bø trosser smitterisikoen og reiser hjem til familien

Johannes Thingnes Bø innrømmer at det er stor risiko får å bli smittet av koronaviruset i Norge for tiden. Likevel reiser han hjem etter verdenscuphelgen i Oberhof.

Tirsdag ble det registrert 7921 koronatilfeller i Norge. Det tallet har aldri vært høyere. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad uttaler at Norge nå går inn i tidenes smittebølge.

Men den økende smitten hindrer ikke Norges skiskytteress Johannes Thingnes Bø fra å endre på planene før OL. Han trosser smitterisikoen og reiser hjem til Norge etter verdenscuphelgen i tyske Oberhof.

– Jeg reiser hjem etter Oberhof, og skal være en uke på hytta på Sjusjøen. Det er av familiehensyn. Jeg setter det høyere enn høydeforberedelser. Så er vi heldige som har høydekonkurranser i Anterselva etter det, sier Thingnes Bø til TV 2.

MEDALJEGROSSIST: Johannes Thingnes Bø alle sine vm-medaljer og verdenscup trofeer for årets sesong. Her med kona Hedda Kløvstad Dæhli Bø. Foto: Terje Bendiksby

– Men føler du på en ekstra risiko når smittetrykket er som det er i Norge for øyeblikket?

– Ja, det er en risiko overalt der man beveger seg. Men vi er veldig bevisste og holder avstand, sier Thingnes Bø, og fortsetter:

– Jeg vil ikke si det er tryggere på tur enn hjemme. Det er ganske trygt hjemme også, og vi følger et enormt bra smittevernopplegg. Det er heller på flyplassene og på flyet det er faretruende, mener han.

Holder barnet hjemme fra barnehagen

Thingnes Bø og kona Hedda Dæhli Bø har sønnen Gustav, som opprinnelig skulle vært daglig i barnehagen. Men på grunn av smittevernhensyn har han fått fri.

– Han har ikke vært i barnehagen siden 10. desember. Så jeg tror både kona og han gleder seg til jeg reiser til OL, så får hun litt fri og Gustav gleder seg nok til å komme i barnehagen igjen, smiler han.

Lagkamerat på landslaget, Vetle Sjåstad Christiansen, støtter Thingnes Bø i å reise hjem til Norge etter konkurransene i Oberhof.

– Jeg støtter ham 100 prosent. Johannes har kommet litt lengre enn oss andre på den familiære stigen, og er den eneste med barn. Han har som alltid stålkontroll foran mesterskap. Han får litt mindre høydetrening enn oss, men dette har han gjort mange, mange ganger før. Jeg er ikke bekymret for Johannes, slår Sjåstad Christiansen fast.

KLAR TALE: Landslagssjef for skiskytterne Per Arne Botnan. Foto: Heiko Junge

– Må vurdere helserisikoen opp mot det mentale aspektet



Landslagssjef Per Arne Botnan synes også det er problemfritt at Thingnes Bø reiser hjem til Norge, til tross for rekordsmitten som herjer i hjemlandet.

– Dette er noe vi har diskutert med trenerteamet og helseteamet i hele perioden etter nyttår. I Johannes sitt tilfelle så er han familiefar, og vi må vurdere helserisikoen opp mot det mentale aspektet for hver enkelt løper, sier Botnan til TV 2, og legger til:

– Flere i troppen skal ikke hjem før 20. februar. Noen takler det fint, andre er det verre for å være så lenge borte. Johannes får reise hjem, mens andre får besøk gitt ut i fra smittevernprotokoller, sier han.