Gårdsdyr sto med gjødsel til buken, druknet og ble trampet i hjel

Nå er tre gårdbrukere tiltalt for grove brudd på dyrevelferdsloven. – Dette er tredje gang det skjer en dyretragedie på denne gården, og det er uvanlig, sier aktor Inger Helen Stenevik.

Det var i november 2020 at Mattilsynet dukket opp på en gård i Vestland, etter varsler fra naboer.

Synet som møtte dem avslørte alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. I fjøset sto 22 storfe i et «ekstremt dårlig levemiljø», som det fremgår av tiltalen.

«Dyrene sto med gjødsel oppunder buken, hadde store problemer med å bevege seg og for å hvile måtte de legge seg ned i møkk med overhengende fare for å bli sittende fast og/eller bli tråkket på av andre dyr og/eller bli nedkjølt.»

Minst fem av dyrene var allerede døde som følge av misligholdet. Dyrene skal ifølge Mattilsynet ha mistet livet av utmattelse, drukning og ihjeltramping.

I tillegg døde en kalv som var oppstallet under dårlige forhold på låven.

– Her har det vært et sterkt avvik fra lovens krav til hvordan dyrene skal ha det når det gjelder helse, trivsel og trygghet, sier aktor Inger Helen Stenevik.

Måtte avlives

I tillegg til overnevnte, skal dyre-kadavrene ha råtnet og bidratt til sykdom og stress for de gjenlevende dyrene.

Det andre tiltalepunktet omhandler manglende fôring og stell, noe som sammen med levemiljøet førte til at to dyr måtte avlives som følge av dårlig helse.

ALVORLIG: Aktor Inger Helen Stenevik har jobbet mye med saker rettet mot dyrevelferd. Hun sier denne aktuelle saken er svært alvorlig. Foto: Privat

Strafferammen for brudd på dyrevelferdsloven er tre år.

– Hovedfokuset i vurderingen av grovheten er belastningen dyrene har vært utsatt for. Altså farene og lidelsene de har blitt påført. Dette blir vurdert av dyrefaglige eksperter, sier Stenevik.

Tredje dyretragedie på samme gård

Hun bekrefter at de tre tiltalte er mor, far og sønn. Dette er ikke første gang gårdsbruket har vært i politiets søkelys.

I 1996 ble en av de tiltalte - altså den 71 år gamle faren - dømt for brudd på dyrevelferdsloven da 15 griser sultet i hjel.

I 2011 fikk den tiltalte 39-åringen forbud mot dyrehold av Mattilsynet, grunnet mislighold av dyr.

Nå er gården under lupen for tredje gang, og det fjerde tiltalepunktet omhandler nettopp 39-åringen sitt brudd på Mattilsynet sitt forbud.

– Hvert eneste år blir det avdekket at dyr står i store mengder avføring, og det kan forekomme at dette skjer to ganger på samme sted. Men dette er tredje gang det skjer en dyretragedie på denne gården, og det er uvanlig, sier aktor.

Forsvarer: – Har det tøft

Ifølge 39-åringen sin forsvarer Andreas Nylund, erkjenner han straffskyld for tre av de fire tiltalepunktene.

Han nekter derimot straffskyld for å ha brutt Mattilsynet sitt forbud.

– Min klient har det ikke bra. Han er opprørt over at ting ble slik de ble, og går nå gjennom en tøff periode, sier Nylund.

Rettssaken skulle egentlig opp i november i fjor, men ble utsatt fordi 39-åringen fikk gyldig fravær.

– Utsettelsen gikk for lukkede dører, og jeg ønsker ikke å kommentere noe nærmere rundt begrunnelsen for utsettelsen, sier forsvareren.

De andre tiltalte erkjenner ikke straffskyld.

Rettssaken starter 2. mai, og det er satt av seks dager til hovedforhandlingen i Hordaland tingrett.