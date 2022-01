Golden Globes 2022 vil bli folketomt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Natt til mandag 10. januar skal Golden Globe Awards arrangeres for 79. gang, men i år skjer dette helt uten tilskuere.

Golden Globe er en amerikansk prisutdeling for film og TV, som er kjent for å kickstarte prisutdelingssesongen.

Årets sesong får dog en seig start.

Tirsdag kom arrangøren, Hollywood Foreign Press Association, ut med en pressemelding om helgens prisutdeling. Grunnet omikron, får verken presse, kjendiser eller publikum være til stede.

Restriksjoner

I tillegg til at kun noen få utvalgte medlemmer får delta, er det en del restriksjoner de er nødt til å forholde seg til, skriver New York Post.

Dette inkluderer påbud om munnbind og avstand til hverandre til enhver tid i lokalet. I tillegg må man ha bevis på at man er fullvaksinert, at man har fått en boosterdose og fremvise en negativ PCR-test.

Det vil heller ikke bli rød løper.

Nominasjonene

Til tross for begrenset tilgang, der det heller ikke er opplyst om direktesending, skal prisutdelingen fortsatt finne sted og vinnere skal kåres.

Blant de nominerte finner vi blant annet Lady Gaga med «House of Gucci» og Nicole Kidman i «Being the Recardos», for beste kvinnelige skuespiller i dramafilm.

Den populære Netflix-filmen «Don't look up» er nominert i kategorien for beste film - musikal eller komedie. Skuespillerne i filmen har også gjort seg bemerket, der både Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence er nominerte til beste skuespiller i sin klasse.

Sist, men ikke minst, blir «Squid Game» nevnt i flere nominasjoner, blant annet beste dramaserie og beste mannlige birolle i TV-serie, med O Yeong-su.

Les mer om nominasjonene her.