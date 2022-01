Toyota Hilux har vært med oss i over 50 år, og har lenge vært en av bestselgerne blant pickuper i Norge. Bilen er en legende, over store deler av verden. Og den er kjent for en nesten unik driftssikkerhet. Dette er holdbare saker!

Fremkommeligheten er også i en klasse for seg. Her er det som regel sjåføren som gir seg, lenge før bilen!

I fjor kom arbeidshesten i en helt ny drakt, med blant annet ny motor og et tøffere design. Nå følger Toyota opp med en enda raffere utgave, basert på nyeste generasjon Hilux.

Denne gangen har nemlig Toyota sin motorsport-avdeling, GAZOO Racing eller GR, utviklet det som er tidenes barskeste utgave av bilen.

På innsiden er det er ikke så mye som skiller GR-versjonen fra en vanlig Hilux.

For ekstra krevende arbeid

Inspirasjonen for den nye modellen kommer fra Toyota GRs suksess i Rally Dakar.

Nye Hilux GR SPORT er ifølge Toyota utviklet for de ekstra krevende oppgavene. Derfor er blant annet fjæringen oppgradert, for å sikre enda bedre kjøreegenskaper med økt kontroll, respons og veigrep.

Sammenlignet med en standard Hilux, skal det nye demperoppsettet gi bedre rattfølelse, samt mindre krengning og bedre grep, spesielt på bakhjulene.

Under panseret har Toyotas GR-avdeling derimot ikke gjort noen endringer. Her finner vi samme 2,8-liters dieselmotor som i de øvrige utgavene. Motoren yter 204 hestekrefter og 500 Nm.

Bilen har en nyttelast på 1 tonn og kan trekke tilhenger på opptil 3,5 tonn.

Nå kan du skaffe deg en helt unik Toyota

God driftssikkerhet og like god framkommelighet er viktige egenskaper som kjennetegner Hilux.

Kommer til sommeren

GR er ikke beskjedne når de skal markere den ekstra råskapen som bor i bilen. Store deler av frontpartiet er redesignet, med en enorm grill. Her er blant annet merkelogoen erstattet med bokstavene TOYOTA, slik fjerde generasjon Hilux hadde på tidlig 80-tall.

Aluminiumfelgene på 17’’ har en maskinert finish, med sortlakkert kontrast, og er utstyrt med terrengdekk. Den sorte fargen er tatt videre i speilhusene, stigtrinnene, skjermbuene og håndtaket på lastelemmen.

I kupéen finner vi nye sportsseter foran med en kombinasjon av sort skinn og syntetisk semsket – med røde perforeringer og kontrastsømmer.

GR SPORT-merkingen finnes også på seteryggene, teppene, startknappen og den animerte grafikken på informasjonsdisplayet.

Prisen på nykommeren er ikke kjent, men bilen lanseres på det europeiske markedet i sommer.

Norges mest solgte – her drar de på litt ekstra

Dagens Hilux koster fra 502.000 kroner. Denne utgaven vil naturlig nok bli noe dyrere.

