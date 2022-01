Solbakken blir trenervikar i HamKam

HamKam er på trenerjakt etter å ha mistet Kjetil Rekdal til Rosenborg. Men HamKam-spillerne trenger ikke å frykte å møte opp til trening torsdag uten at en skikket trener er på plass: De kommende dagene skal nemlig landslagssjef Ståle Solbakken (53) lede treningene til den nyopprykkede eliteserie-klubben.

– Kjetil Rekdal svikta jo hele byen, så da må noen stille opp, sier Ståle Solbakken med et smil til TV 2.

Ifølge avtalen med HamKam skal han lede treningene torsdag, fredag og lørdag.

– Dette er overhodet ikke snakk om noe langtidsprosjekt, er den tydelige beskjeden fra Solbakken.

NFF-jobbtur ble avlyst

Han forteller at han har klarert vikarjobben med Norges Fotballforbund. Solbakken trente HamKam fra 2003 til 2005 og har siden fulgt klubben tett som supporter, pappa og til og med som investor en periode.

– Har du i det hele tatt tenkt tanken på at det kunne være mulig å ta HamKam-jobben nå?

– Nei, nei, overhodet ikke. Jeg skulle egentlig vært i London nå på NFF-jobb, men det har jo omikron satt en effektiv stopper for. Så da passet dette greit nå, sier Solbakken.

Daglig leder i HamKam, Bent Svele, er takknemlig for at Solbakken stiller opp.

– Vi synes jo dette er stas og er glad for at vi kunne få dette til når det ikke ble noen tur til England på Ståle. Samtidig kjøper dette oss tid til over helga for å få på plass en trenerløsning, sier Svele.



NFF positive

I Norges Fotballforbund er man positive til at Ståle Solbakken ønsker å bidra i hverdagen til en norsk klubb.

– Ståle er en trener som brenner hardt for å være på feltet og som jobber bevisst med å holde motivasjon og skarphet oppe i de lange periodene mellom samlingene og i perioder med reiserestriksjoner, sier elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund.

Klaveness tror dessuten det er sannsynlig at Solbakken vil stille opp dersom andre norske klubber ønsker hjelp av landslagssjefen.

– Han og vi i landslagene er dessuten opptatt av å være tilgjengelige for å dele kompetanse og lære av klubbene så ofte vi kan. Ståle er derfor glad for å ta noen dager på feltet for HamKam og vil helt sikkert si ja hvis andre klubber ønsker gjesteopptredener i landslagspauser fremover, sier Klaveness.