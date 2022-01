Da han var to år, gjorde foreldrene noe uvanlig. Det er Jesper (22) ekstra takknemlig for etter farens brå død

Se hele intervjuet med Jesper Saltvik Pedersen i vinduet øverst!

Jesper Saltvik Pedersen (22) er fra Karmøy, et sted uten fjell og snø. Likevel er han nå en av verdens beste paraalpinister.

Pappa Bjørn Pedersen lærte sønnen Jesper at rullestolen ikke skulle være noen hindring. Foto: Privat

Allerede som toåring tok foreldrene ham med på ski. Pedersen beskriver foreldrene som sporty, og hans viktigste støttespillere.

For å finne snøen måtte de kjøre i to timer. Det gjorde de helg etter helg.

– Det er ikke mange foreldre som hadde funnet på å ta sønnen sin, som sitter i rullestol, med på ski som toåring. Men jeg var heldig der, sier Pedersen med et smil når han gjester God Morgen Norge.

Pedersen er lam fra livet og ned, men lærte tidlig av pappa Bjørn Pedersen at rullestolen ikke skulle bli noen begrensning for noe.

– Pappa lærte meg å se mulighetene og ikke probelemene. Da vi kjørte veldig langt for å komme til snøen, måtte jeg alltid fullføre alle treningsomgangene. Hvis du gir deg før du kommer til mål, får du ikke gjort til hundre prosent, forklarer Pedersen.

I løpet av barne- og ungdomstiden har Pedersen vært innom basketball, håndball, fotball, bordtennis og friidrett. Etter hvert fant han ut at det var alpint som passet best for ham.

Jesper Saltvik Pedersen gikk til topps i verdenscuprennet i utfor i Saalbach i februar 2021. Foto: Benedikt Lex/Norges Skiforbund.

Det var åpenbart et riktig valg. For Pedersen, som konkurrerer i sitski, har gull og bronse i Paralympics, 30 verdenscupseire og fire sammenlagtseire i verdenscupen på rad på merittlisten.

– Det er en god frihetsfølelse å ikke være låst til rullestolen og faktisk kjøre ifra alle i bakken. Det er ganske kult, sier Pedersen.

Mistet faren: – Et stor sjokk

Pappa Bjørn har vært en av de viktigste pådriverne i Pedersens alpint karriere og var med sønnen rundt på konkurranser verden over.

For ett år siden døde faren brått etter et hjerteinfarkt, bare 51 år gammel.

– Det var et stort sjokk for oss alle, men det er en sånn ting jeg ikke får gjort noe med. Det er viktig å prøve å fokusere på de riktige tingene og ta med seg de gode minnene, sier Pedersen.

Pappa Bjørn Pedersen har vært en av Jespers aller viktigste støttespillere. Foto: Privat

13. januar er det duket for historiens første paravinter-VM i Norge. Der håper Pedersen at han kan hedre faren med en gullmedalje.

– Jeg har fått trent bra inn mot denne sesongen, så jeg føler jeg har mulighetene til å være i toppen av alt, sier Pedersen og legger til:

– Pappa har vært med på hele reisen og var tilstede da jeg tok gullet mitt i Korea i 2018. Vi hadde store planer inn mot VM sammen, men nå får jeg prøve å kjøre fort på ski uten ham, men jeg har ham i tankene hele tiden.

Etter VM venter Paralympics i Beijing i mars.

– Kina blir annerledes med strenge koronaregler, men vi drar ned dit og skal kjøre fort på ski. Så skal jeg ta et gull for mamma og pappa.

Jesper Saltvik Pedersen (i midten) gikk til topps i verdenscuprennet i utfor i østerrikske Saalbach i februar 2021. Foto: Benedikt Lex/Norges Skiforbund/