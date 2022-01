Dragkampen om Haaland vekker 70 år gammelt Barcelona-mareritt

Se siste nytt om overgangsmarkedet direkte på tv2.no fredag kl. 13.

Dragkampen som utspiller seg mellom Barcelona og Real Madrid om Erling Braut Haaland er bare én av flere intense overgangsdueller mellom storhetene.

Barcelona-supporterne drømmer om Erling Braut Haaland, men er usikre på om klubben har råd til å kjøpe ham. I Real Madrid er det litt lystigere.

Real Madrids supportere drømmer nemlig ikke bare om Erling Braut Haaland. De håper den kommende sommeren vil gi dem muligheten til å danne en fryktet fronttrio bestående av Haaland, Kylian Mbappé og Vinícius Júnior.

– Det vil være blytungt for Barcelona å sitte og se på at Real Madrid sikrer seg to av verdens aller mest ettertraktede spillere. Selv én av dem i Real Madrid er nok til å skape bekymring for Laporta & co. Men de har satt seg selv i en økonomisk situasjon som gjør at de har lite å stille opp med i en sånn fight. De er ikke i nærheten av å ha den samme kjøpekraften slik ting er nå, uansett hva Laporta måtte påstå, sier TV 2s fotballekspert og sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Realiteten er at Barcelona er milevis unna Real Madrid akkurat nå, sier Finstad Berg.

HET: Erling Braut Haaland går trolig en hektisk sommer i møte. Foto: THILO SCHMUELGEN

Gjennom historien har det vært flere tilfeller hvor en spiller har måtte velge mellom én av storklubbene.

Neymar, Vinícius Júnior, Rodrygo, Marco Asensio og Mesut Özil er alle eksempler på spillere som kunne endt opp i motsatt klubb.

Men ingen av dem er som historien da Alfredo Di Stéfano ble presentert som Barcelona-spiller, men endte opp som én av Real Madrids største legender.

Overgangen som endret spansk fotball for alltid

Det hele startet med at Alfredo Di Stéfano hadde herjet mot flere europeiske lag for hans colombianske klubb Millonarios på starten av 1950-tallet. Barcelona satt igjen trollbundet av den argentinske spissen.

De måtte hente ham.

Problemet var at spissen hadde forlatt argentinske River Plate uten tillatelse noen år tidligere. Det betydde at kontrakten hans med Milonarios ikke var gyldig ifølge FIFAs regler.

Etter å ha trøblet med å bli enig med Milonarios om en overgang, vendte derfor Barcelona snuten mot River Plate. Klubbene kom til enighet og Di Stéfano reiste til Barcelona.

I mellomtiden hadde Real Madrid blitt enig med Milonarios om en overgang for målmaskinen. Og med det var kanskje historiens villeste overgangskamp i gang.

Begge klubbene sto på sitt og FIFA utnevnte Armando Muñoz Calero til å finne en løsning. Calero var tidligere fotballpresident i det spanske fotballforbundet og endte til slutt opp med en surrealistisk løsning, som skulle vise seg å bli kostbar for Barcelona.

Calero kom til den surrealistiske beslutningen om at Di Stéfano skulle spille annenhver sesong for Barca og Real Madrid.

Han ville at målmaskinen skulle spille for Real Madrid i 1953/1954- og 1955/1956-sesongen. Også skulle han spille for Barcelona i 1954/1955- og 1956/1957-sesongen.

Klubbene godtok avgjørelsen, men medlemmene i Barcelona var lite fornøyd med avgjørelsen.

Barcas president ble tvunget til å trekke seg og kort tid senere solgte Barcelona sin andel av Di Stéfano til Real Madrid. Den argentinske spissen ble signert på en kjempekontrakt og fikk utbetalt 40 prosent av Real Madrids totale lønnskostnader.

Di Stéfano var blitt 27 år gammel da han tok på seg Real Madrid-drakten for første gang i september 1953. Syv måneder var gått siden spissen hadde spilt kamp og fem dager etter presentasjonen scoret han sitt første mål for klubben.

Resten er historie.

Di Stéfano har gått inn i historiebøkene som kanskje den største av Real Madrids fotballspillere gjennom tidende. I perioden 1955-1960 vant han og Real Madrid fem strake Champions League-titler. Di Stéfano har også åtte LaLiga-titler og 308 mål på 396 kamper.

HELT: Fem Champions League-trofeer ble satt frem da Real Madrid hyllet Alfredo Di Stéfano etter at han gikk bort i 2014. Foto: Mario Campuzano Recio / BILDBYRÅN

Tviler på at Real Madrid går for både Haaland og Mbappé

Selv om den potensielle overgangen til Erling Braut Haaland neppe blir like problematisk som Di Stéfanos overgang, kan den likevel ende opp med lignende resultat.

Hovedstadsklubben er nemlig også koblet til Kylian Mbappé og supertalentet Vinícius Júnior har endelig slått ut i full blomst. Dersom alt går som Real Madrid ønsker kan frontrekken til Los Blancos være dekket i en årrekke av trioen.

Da kan man gå inn i en ny Real Madrid-epoke. Mens økonomisk trøblete Barcelona kan bli tvunget til å se på fra sidelinjen.

– Jeg tror ikke det er veldig realistisk at Real Madrid går for begge to, med mindre de ser for seg å fase ut Benzema, som var helt enorm i hele 2021, eller Ancelotti ser for seg å legge om formasjon og spillestil. Det er heller ikke sikkert Mbappé og Haaland er giret på å konkurrere om oppmerksomheten når de nå skal velge sin neste klubb, sier Mina Finstad Berg.

Men selv om Finstad Berg ikke tror det er veldig realistisk, klarer hun likevel å tenke seg hvordan det ville sett ut om det skjedde.

– Hvis Real Madrid sikrer seg både Mbappé og Haaland har de et enormt godt utgangspunkt for de kommende årene. Man vet jo aldri hva som skjer i fotballen, skader kan for eksempel ødelegge mye. Men potensialet er vanvittig. Det er lett å se for seg at Real Madrid stikker av fra resten i La Liga da og blir veldig dominerende.

SPENNENDE: Mina Finstad Berg gleder seg til å følge utviklingen i det spanske overgangsmarkedet. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Samtidig må man huske at enkelte av nøkkelspillerne til Real Madrid begynner å dra på årene. Midtbanen til Real Madrid har vært veldig solid, men Modric er 36, Kroos er 32 og Casemiore fyller snart 30. Hvis man skal snakke i et 5-10-års perspektiv er det jo også utrolig viktig hvem som skal erstatte disse spillerne. Er spillere som Valverde og Camavinga gode nok til å ta opp den arven? Kanskje, kanskje ikke.

– Men ai, ai, ai for en angrepsrekke de kan mønstre med Mbappé, Haaland og Vinícius. Der har du så enormt mye ungt talent, og sannsynligvis er ingen av dem ferdigutviklet som spiller ennå. De kan fortsatt bli bedre, sier TV 2s ekspert og sportskommentator.

Mener det definitivt er håp om lysere Barca-tider

Barcelona har hatt store økonomiske problemer de siste årene, men viste uventet muskler da de signerte Ferrán Torres for 550 millioner kroner nylig.

Under presentasjonen av den tidligere Manchester City-spilleren kom også klubbpresident Joan Laporta med svært offensive kommentarer om fremtiden.

– Gjør dere klare for vi er tilbake som store spillere i markedet, uttalte presidenten.

På spørsmål om Barcelonas muligheter for å hente Haaland, svarte Laporta følgende:

– Alt er mulig hvis man gjør det bra og hvis man gjør det bra, så vil alt ende veldig bra før han hevdet at «alle store spillere tenker på å komme til Barcelona».

VISTE UVENTEDE MUSKLER: Barcelona-president Joan Laporta presenterte klubbens nye stjernesignering, Ferrán Torres tidligere denne uken. Foto: PAU BARRENA

Mina Finstad Berg mener ungguttene i dagens spillerstall gir håp om lysere tider for storklubben.

– De unge talentene i Barcelona gir definitivt håp om lysere tider. Det er lett å glemme at Pedri og Ansu Fati knapt har spilt denne sesongen. Pedri ble kåret til den beste unge spilleren i EM og var enorm for Spania, i tillegg til å innfri over all forventning i sin første sesong i Barcelona. Ansu Fati er et eksepsjonelt talent som kan blir Barcelonas neste store superstjerne. Hvis de to kommer tilbake og leverer på samme nivå som før, vil det være en tydelig forsterkning, og det er spillere du kan bygge fremtidens Barca rundt.

– Gavi har også imponert stort denne sesongen. Men med så unge spillere er det alltid en stor usikkerhet også. Du vet ikke hvor gode de faktisk blir, selv om potensialet er det. Og du kan ikke forvente at de skal levere stabilt på toppnivå hver eneste kamp.

Kilder: Sid Lowes bok «Frykt og avsky i La Liga» og BBC.

