Kilder til TV 2: Stefan Billborn blir trolig ny Sarpsborg-sjef

Ifølge TV 2s opplysninger blir svenske Stefan Billborn (49) etter alt å dømme Sarpsborg 08s nye hovedtrener.

Med mindre uventede skjær skulle dukke opp i sjøen, blir Østfold neste stopp for den tidligere Hammarby-treneren. Han tar dermed trolig over jobben som har vært ledig siden kontrakten til Lars Bohinen utløp.

Sportssjef Thomas Berntsen ønsker ikke å kommentere enkeltnavn, men bekrefter at klubben nærmer seg en avslutning på trenerjakten.

– Hvor nærme er dere å ansette en ny trener?

– Vi håper vi er veldig nærme, men det er sånn med både trenere og spillere at du kan tro de sitter på et fly på vei til deg, men så sitter de på et fly til et annet sted. Men forhåpentligvis skjer det noe denne uken, sier Berntsen til TV 2.

– Har dere bestemt dere for en kandidat?

– Vi kan vel si det, samtidig så er det flere kandidater i bollen, men ikke så mange lenger nå. Men det er naturlig å konkludere med at det er én kandidat vi prater mer med enn andre.

– Og det er Stefan Billborn?

– Jeg har ingen kommentar til enkeltnavn, sier Sarpsborgs sportssjef.

Billborn ledet Hammarby til svensk cupgull i 2018. Tidligere har han vært hovedtrener i én sesong for Brommapojkarna samt assistenttrener for det svenske U21-landslaget.

Da han fikk sparken i Hammarby i fjor, var det «norgesvenn» Miloš Milojević –mannen som nesten ble RBK-trener i desember – som erstattet ham.

TV 2 er kjent med at også KFUM-trener Jørgen Isnes har vært et høyaktuelt navn til Sarpsborg-jobben.

Sarpsborg endte på åttendeplass i Eliteserien forrige sesong.