Barcelonas økonomiske puslespill: Slik kan de kjøpe og registrere nye spillere

– Hele verden må forberede seg for vi er tilbake, sa Barcelona-president Joan Laporta fra et podium tidligere denne uken etter stolt å ha vist frem sin nyeste signering.

– Vi er tilbake med ambisjoner om å gjøre det veldig bra.

Ferran Torres ble vist frem for 13.000 tilskuere under en presentasjon på Camp Nou. Barcelona-presidenten beskrev overgangen som et bevis på at Barcelona fortsatt er en aktør å regne med Fotball-Europa.

Joan Laporta og Ferran Torres under 21-åringens presentasjon mandag 3. januar. Foto: PAU BARRENA

– Beviset er Ferran, uttalte Laporta og 59-åringen vred seg heller ikke unna da han fikk spørsmål om Barcelona kunne hente Erling Braut Haaland til sommeren.

– Alt er mulig!

Er alt mulig? Hvordan kan en klubb som for seks måneder siden måtte la Lionel Messi forlate klubben gratis nå vinne dragkampen om Europas mest ettertraktede spisstalent?

Hvordan kan de i det hele tatt hente Ferrán Torres nå for 55 millioner euro?

Vel, det er kanskje ikke så enkelt som det ser ut som. For per dags dato har ikke Barcelona mulighet til å bruke den spanske 21-åringen på banen.

– Vi gjorde et unntak med Ferran. Vi signerte ham før vi hadde en åpning for å registrere ham, uttalte Barcelona-direktør Mateu Alemany i forbindelse med presentasjonen av Torres.

– Vi følte at det likevel var verdt det, og vi har tro på at det kan løses innen neste søndag.

For Barcelona må finne handlingsrom innenfor LaLigas lønnstak for å få lov til å registrere nye spillere – et tak klubben allerede overstiger med flere hundre millioner.

Nye lån, nye penger

Barcelona var blant klubbens som ble hardest rammet av koronapandemiens konsekvenser.

Tomme tribuner og andre tapte inntekter er anslått å ha vært over 400 millioner euro forrige sesong. Det har spist inn i klubbkassen, som allerede var sterkt preget av gjeld.

I august offentliggjorde Joan Laporta, kort tid etter klubbens avskjed med Lionel Messi, at Barcelona hadde over 1,3 milliarder euro i gjeld. Nesten 700 millioner av dette var kortsiktig gjeld som må nedbetales innen kort tid.

LES: «Barcelona har gravd sitt eget hull»

Den kortsiktige gjelden er nylig blitt refinansiert og har sørget for at klubben blant annet kan betale spillerne lønninger.

I desember stemte klubbens medlemmer også for at Barcelona skulle ta opp mer lån og 1,5 milliarder euro ble lånt for å starte renoveringen av Camp Nou.

Barcelonas stadion Camp Nou trenger ombygging og renovering. I klubben tok klubben opp et nytt lån på 1,5 milliarder for å starte arbeidet. Foto: PAU BARRENA

– Vi snakker om en klubb som har over en milliard euro i gjeld. Det er mange sjanser og massive steg som må tas for å øke inntektene og få de største spillerne til Barcelona, sier Guillem Balagué, TV 2s fotballekspert.

– Laporta har denne idéen som han satte til liv i 2003 – en slags ond sirkel. Hvis du henter de største spillerne, så vil det generere penger via sponsoravtaler som igjen vil åpne for nye spillerskjøp som igjen vil føre til titler. Det fungerte den gangen. Planen er å gjøre noe lignende nå.

Til tross for at lånegiverne fortsetter å tilføre Barcelona økonomiske midler til å kjøpe nye spillere, betyr det ikke at klubben faktisk får la nysigneringene spille.

«Masa salarial»

Som et virkemiddel for å fremme sunnere økonomisk drift blant spanske klubber, har LaLiga innført et lønnstak for klubbene – det såkalte «Masa salarial» på spansk.

Her inngår kostnadene klubben bruker på spillerne i førstelagstroppen og støtteapparatet. Taket skal tilsvare omlag 70 prosent av den enkelte klubbs inntekter.

Høy gjeld og store inntektstap har ført til at Barcelona har et lønnstak på kun 97,9 millioner euro denne sesongen – det er det syvende største i LaLiga og 7,5 ganger mindre enn Real Madrids tak.

Samtidig skal Barcelona ha reelle lønnkostnader denne sesongen rapportert å være på rundt 420 millioner euro – altså over 300 millioner mer enn taket.

LaLiga ikke kan kreve at alle lønninger kuttes umiddelbart. Spillerne har signert kontrakter med klubbene som gir dem rett til kontraktsfestet lønn. Hvis Barcelona ikke reforhandler noen av avtalene eller signerer noen nye spillere, kan de fortsette å leve på nivået over lønnstaket som før.

Konsekvensen vil være at klubben ikke får signert eller registert en eneste ny spiller. I tillegg vil «overskuddet» Barcelona ligger på over lønnstaket, trekkes ifra når det nye taket skal justeres for kommende sesong.

Hvordan har da klubben klart å registere Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric García, Yusuf Demir, Luuk de Jong og senest Dani Alves for spill denne sesongen?

Visepresident Rafael Yuste, president Joan Laporta, Dani Alves og direktør Mateu Alemany under presentasjonen av Dani Alves i november 2021. Foto: ALBERT GEA/Reuters

Unntaksreglene

Det finnes et unntak fra regelen når det gjelder lønnstak og registrering av spillere i LaLiga. Selv om en klubb er godt over sitt lønnstak, kan de jobbe seg opp noe handlingsrom gjennom spillersalg eller lønnskutt hos eksisterende spillere.

«Én-til-fire»-regelen: Hvis Barcelona selger en spiller eller blir enig om et lønnskutt med en kontraktsfestet spiller, kan klubben bruke 25 prosent av de innsparte midlene til å registrere en ny spiller. Eksempelvis: Hvis en spiller selges for 20 millioner euro, så kan Barcelona bruke 5 millioner inn i lønnsbudsjettet for å registrere en ny spiller.

Hvis Barcelona selger en spiller eller blir enig om et lønnskutt med en kontraktsfestet spiller, kan klubben bruke 25 prosent av de innsparte midlene til å registrere en ny spiller. Eksempelvis: Hvis en spiller selges for 20 millioner euro, så kan Barcelona bruke 5 millioner inn i lønnsbudsjettet for å registrere en ny spiller. «En-til-to»-regelen: Dersom Barcelona selger en spiller eller blir enig om et lønnskutt med en spiller som står for over fem prosent av klubbens lønnsbudsjett», så kan 50 prosent av de innsparte midlene brukes. Eksempelvis: Selges en høytlønnet spiller for 20 millioner euro, kan man bruke 10 millioner inn i lønnsbudsjettet.

Før denne sesongen lånte Barcelona ut Antoine Griezmann og Miralem Pjanic til henholdsvis Atlético Madrid og Besiktas, i tillegg til at de kom til enighet om lønnskutt for Gerard Piqué, Sergio Busquets og Jordi Alba.

Alle disse «innsparingene» førte til at spillere som Depay, Eric García og flere kunne registreres for spill utover høsten.

At Sergio Agüero nylig måtte legge skoene på hyllen, har også vært med å gi klubben handlindsrom.

Hans rapporterte lønn på rundt 10 millioner euro i året, har gitt 2,5 million å bruke på nyregisteringer – og var direkte bidragsytende til at Dani Alves kunne registreres for spill denne uken.

Nye brikker i puslespillet

Det jobbes altså fremdeles med å finne en plass til Ferran Torres innenfor Barcelonas handlingsrom. Men også for to allerede kontraktsfestede spillere ønsker Barcelona å finne en plass til.

For hverken Gavi eller Nico González er registert i Barcelonas førstelagstropp – noe som har ført til problemer for Xavi når han setter opp startelleverne sine i LaLiga.

LES MER: LaLiga-regelverk betyr mer hodebry for Xavi

Barcelona ønsker å gjøre både Gavi og Nico til førstelagsspillere for å bruke dem uten forbehold, men det krever både reforhandlede kontrakter og at det er plass til deres lønnskostnader under lønnstaket.

Det er et komplisert puslespill som skal legges for Mateu Alemany og Barcelona.

– Det er flere situasjoner som jobbes med nå og vi håper at vi kan løse dem denne uken, sa Alemany til LaLiga-rettighetshaver Movistar denne uken.

Der president Laporta kommer med store ord og tøffe uttalelser, er det Mateu Alemany som trekkes frem som hjernen bak alt som må løses. Han beskrives som en realistisk, nøktern og fornuftig fotballeder.

Fornyede kontrakter – penger inn

Barcelona-direktøren har vært tydelig på at klubben må kvitte seg med spillere hvis de skal signere nye.

Philippe Coutinho har vært i Barcelona siden 2017. Denne uken ble han lånt ut til Aston Villa. Foto: PAU BARRENA

Philippe Coutinho er den høyestlønnede spilleren i klubben og en utgiftspost klubben gjerne kvitter seg med.

Hele 50 prosent av det klubben kan spare inn på å selge eller låne ut brasilianeren, kan brukes til registering av nye spillere fordi Coutinho er blant spillerne som står for over fem prosent av lønnsbudsjettet (én-til-to-regelen).

Klubben skal også jobbe med å avbryte låneavtalene for Luuk de Jong (Sevilla) og Yusuf Demir (Rapid Wien).

Sistnevnte har en klausul i låneavtalen som gjør at når han har spilt 10 offisielle kamper for Barcelona, så trigges automatisk en klausul som gjør at Barcelona kjøper den østerrikske 18-åringen for 10 millioner euro fra Rapid Wien.

Demir står med ni offisielle kamper og har ikke vært på banen i en offisiell kamp siden 8. desember.

Yusuf Demir fikk sjansen fra start i Champions League-møtet med Benfica 23. november. Det var hans åttende og hittil nest siste kamp for Barcelona. Foto: LLUIS GENE

Spillere som Sergiño Dest, Samuel Umtiti, Clement Lenglet og Memphis Depay – som nylig fjernet alt Barcelona-relatert i Instagram-biografien sin – er også nevnt som mulige salgsobjekter.

Men også forlengelser av kontraktene til blant andre Ousmane Dembélé og Sergi Roberto kan gi økonomisk handlingsrom.

Ja, det stemmer faktisk.

Dersom spillerne går med på lønnskutt, vil de innsparte midlene være med på å finansiere registering av nye spillere. I tillegg vil lengre kontrakter gjør at Barcelona kan fordele kostnadene i regnskapet utover flere år.

– De taper penger på dette på sikt, men Barcelona trenger penger nå. Ved at de skyver kostnader mot slutten av en spillers kontraktstid, så kan det åpne rom for å hente inn nye, uttalte LaLiga-journalist Sid Lowe i «The Spanish Football Podcast» denne uken.

Ousmane Dembéle kostet omlag 235 millioner euro da han ble hentet til Barcelona i 2017. Franskmannen har under seks måneder igjen av kontrakten med Barcelona og de resterende 27 millionene av hans overgangssum fra Borussia Dortmund må nedbetales på denne sesongens budsjett.

Ousmane Dembélé er i forhandlinger med Barcelona om en ny kontrakt. Franskmannens nåværende kontrakt går ut i juni 2022. Foto: Joan Monfort

Dersom Barcelona blir enige med Dembélé og hans representanter om en ny avtale, kan denne summen fordeles ut på det antallet år han signerer i sin nye kontrakt.

Ifølge The Athletic, har Barelona troen på at en ny fireårsavtale for Ousmane Dembélé kan frigjøre omlag 20 millioner euro til denne sesongens budsjett – noe som kan være nok til å registrere Ferran Torres for spill.

Kan Barcelona kjøpe Haaland?

– Med Ferran har vi handlet før vi hadde rom til å registrere ham, men vi jobber også med neste sesong, uttalte president Laporta mandag.

Ifølge blant andre spanske Marca, skal Barcelona-presidenten nylig ha sagt i et lukket møte «jeg kommer til å signere Haaland neste sommer».

– Gjennom lånene de har tatt opp, så har Barcelona pengene til å betale for Haaland. Det er det ingen tvil om, sier Balagué.

Selv om situasjonen har sett mørk ut, vil Barcelonas økonomiske kraft bedres kommende sesong.

Med tilskuere tilbake på stadion og nye inntektsstrømmer, har Barcelona budsjettert med omlag 760 millioner euro i inntekt denne sesongen, ifølge El Mundo.

Noe handlingsrom vil trekkes fra som følge av overskridelse av denne sesongens lønnstak, men vi kan være rimelig sikre på at Barcelonas lønnstak vil være betraktelig høyere enn 97 millioner euro for 2022/23-sesongen.

– Det handler om å justere seg etter de økonomiske reglene. Hvordan de gjør det er nøkkelen til hva som skjer i Barcelona de neste månedene – gjennom å kvitte seg med spillere og redusere lønninger, sier Balagué.

Om det er nok til å hente og registrere Erling Braut Haaland kommende sesong, gjenstår å se.

Kilder: The Athletic, ESPN, El Mundo, El País

