Ny smittetopp i Sverige: – Kraftig økning

Sverige har registrert 17.320 nye smittetilfeller på bare et døgn. Samme døgn ble det registrert 36 nye dødsfall.

– Vi har en kraftig økning i antallet covid-19-tilfeller i landet, sier avdelingssjef Britta Björkholm i Folkhälsomyndigheten.

Omikron-varianten er nå den dominerende virusvarianten i Sverige.

Tre av fire koronasmittede som legges inn på svenske sykehus, er ifølge Björkholm uvaksinerte. De har ifølge avdelingssjefen tolv ganger høyere risiko for å bli alvorlig syke enn vaksinerte.

Se myndighetenes pressekonferanse direkte øverst i saken.

Vaksinepass

Regjeringen viderefører dagens smitteverntiltak, men åpner også for at helsemyndighetene dersom smittespredningen tilsier det, kan innføre pålegg om vaksinesertifikat for å slippe inn på serveringssteder, kulturarrangementer, kollektiv langdistansetransport og andre steder med særlig høy smitterisiko.

Et slikt krav foreligger per i dag ikke, men Folkhälsomyndigheten gis mandat til å innføre det på kort varsel dersom det trengs, opplyser sosialminister Lena Hallengren.

Vaksinepass er allerede tatt i bruk ved offentlige arrangementer i Sverige.

Press på sykehusene

Antallet alvorlig syke av covid-19 i Sverige krever fortsatt flere hundre sykehusplasser. Ifølge SVT nyheter blir 110 pasienter lagt inn på ulike intensivavdelinger onsdag og 685 pasienter får behandling for viruset.

Antallet innlagte covid-19-pasienter ser ut til å øke, til tross for at antallet innlagte på intensivavdelinger har sunket de siste tre dagene.

(NTB)