Frp og MDG ber Stortinget hastebehandle oppheving av skjenkestopp

Onsdag fremmer både MDG og Frp forslag i Stortinget om å umiddelbart oppheve den nasjonale skjenkestoppen. Det ligger ikke an til flertall.

Frps forslag lyder som følger:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kommunene selv avgjør om det skal kunne tillates alkoholservering i forbindelse med matservering, så lenge det er strenge smitteverntiltak»

Partiet ber også regjeringen sørge for at skjenkesteder forplikter seg til å opprettholde avstand og begrensninger i antall gjester.

Bård Hoksrud, som er Frps helsepolitiske talsperson, mener det er viktig at smitteverntiltak ikke innføres for sikkerhets skyld, og partiet foreslår derfor skjenking på restauranter.

– Nå som FHIs egen observasjonsanalyse sier det ikke er noen forskjell i smitte mellom full skjenkestopp og delvis skjenkestopp, så håper jeg Stortinget tar til fornuft og stemmer for forslaget vi legger fram. Der foreslår vi å tillate å servere alkohol på restauranter, sier Hoksrud.

Også MDGs Rasmus Hansson fremmer onsdag et forslag for hastebehandling i Stortinget.

– MDG ba allerede før jul at full skjenkestopp ble erstattet med lokale, fleksible løsninger. Nå haster det, for bransjen melder om at mange arbeidsplasser er i ferd med å ryke, sier Hansson, som sitter i næringskomiteen.

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart oppheve full nasjonal skjenkestopp for utelivsbransjen og åpne for fleksible og lokalt fastsatte løsninger», lyder forslaget fra Hansson.

Venstre vil også fjerne forbudet, mens SV ber om en revurdering. Samtidig har Høyre varslet støtte til regjeringens linje.