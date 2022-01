BMW har nettopp langt bak seg et rekordår i Norge. Pågangen har vært enorm på særlig de to siste elbilene som er blitt lansert: Firedørscoupeen i4 og SUV-en iX.

Nå gjør de seg klare til å slippe en helt ny modell - og det blir den raskeste, råeste og dyreste elbilen deres så langt. iX M60 blir med sine 619 elektriske hestekrefter den nye sjefen rundt middagsbordet.

Debuten til iX M60 markerer nok en milepæl i historien til BMW M GmbH, som startet for 50 år siden. Siden 1972 har bokstaven M fått pryde de sportsligste modellene i ulike kombinasjoner.

– Sammen med i4 M50, beviser iX M60 at også de elektriske spydspissene til det tyske merket fortjener å bruke den samme ettertraktede bokstaven i modellbetegnelsen. iX M60 representerer en ny tilnærming til progressiv luksus og ren elektrisk kjøreglede, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør BMW Group Norge.

Startprisen blir på 1.149.000 kroner. Foto: BMW

Eksklusivt utstyr

Eksteriørmessig skiller iX M60 seg fra sine søsken, iX xDrive40 og iX xDrive50, med subtile detaljer. Bremsekaliprene til det optimaliserte og sportslige bremsesystemet er malt i blått og bærer den klassiske M-logoen.

Samme logo finner man igjen på frontsidepanelene og bak på bilen, da i sort høyglans og fargen Titanium Bronze, som matcher listene som strekker seg fra speilene, under vinduene, til bilens bakende.

21-tommers felger er standard. Om ønskelig leveres også nykommeren med 22-tommers felger og eksklusivt Titanium Bronze-design.

Standardutstyret inkluderer blant annet Live Cockpit Professional og BMW Natural Interaction, som lar funksjoner betjenes ved hjelp av tale og bevegelser, Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound høyttalersystem, laserlys, nøkkelfri adgang, aktiv seteventilasjon for fører og passasjer foran, med mer.

BMW iX med M attåt

Men de største forskjellene finner man i bilens oppsett og motorisering. Med M-spesifikk toakslet luftfjæring med automatisk nivåkontroll, egen anti-rollbar på bakakselen og en elektrisk firehjulsdrift med en responsiv hjulslippbegrensning, er listen lagt der den hører hjemme.

De balanserte kjøreegenskapene skal gi iX M60 en lettbeint følelse i alle hastigheter, samtidig som den også kan kjøres tett på de fysiske grensene og gi føreren tydelig tilbakemeldinger – i typisk BMW M-stil.

Interiøret blir mer sporty i M60, enn i de andre modellene. Men først og fremst er dette luksuriøst. Foto: BMW

Over 600 hestekrefter

De to elektriske motorene er også optimalisert for høyere ytelse og mer dynamisk kjøring. Det betyr eksempelvis at motoren på bakakselen kan by på både høy effekt og svært rask respons.

Den bakre motoren yter opp til 360 kW/486 hk, mens motoren på forakselen yter opp til 190 kW/258 hk. Maksimal samlet effekt på de to elektriske motorene er hele 455 kW/619 hk.

Forskjellene stopper heller ikke der. iX M60 er nemlig BMWs første modell med et dreiemoment på mer enn 1.000 Nm.

Det nye flaggskipet mobiliserer et dreiemoment på 1.015 Nm i Sport Mode og hele 1.100 Nm når Launch Control aktiveres.

Da gjøres sprinten fra 0-100 km/t unna på 3,8 sekunder. Den heftige kraftleveransen fra de elektriske motorene sørger for at hastighetsøkningen merkes hele veien opp til den begrensende toppfarten på 250 km/t (50 km/t høyere enn for iX xDrive50).

God plass - og heftige ytelser. 0-100 km/t på bare 3,8 sekunder. Foto: BMW

150 kilometer på ti minutter

Etter WLTP-normen spenner det elektriske forbruket seg fra 21,6 kWh/100 km under blandet kjøring. Det gir en elektrisk rekkevidde på opptil 566 kilometer.

Batteriet er det samme som i iX xDrive50, med en bruttokapasitet på 111,5 kWh og nettokapasitet på 105,2 kWh. Maks ladekapasitet er 200 kW, noe som gir en ladetid på 35 minutter fra 10 til 80 prosent under optimale forhold.

Fra 10 prosent SOC (State of charge) kan man lade nok til å øke rekkevidden med 150 km på 10 minutter.

Norske forhandlere vil åpne for bestilling av iX M60 senere i januar, mens den globale lanseringen vil begynne i juni. Prisen, inkludert rikholdig standardutstyr, estimeres til 1.149.000 kroner.

– Med den svært høye etterspørselen vi opplever etter BMW iX, så forventer vi at det vil bli mange om beinet også for nye iX M60, avslutter Tegneby.

iX M60 kan leveres med opptil 22" felger. Foto: BMW

