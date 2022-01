Djokovic-fritak vekker harme: – Vi blir holdt for narr

Den serbiske verdenseneren har gjennom pandemien fremstått som en vaksineskeptiker, og han har ikke villet bekrefte offentlig om han er vaksinert eller ikke.

Derfor har det vært svært usikkert hvorvidt Djokovic ville stille i Australian Open, hvor australske myndigheter krever at alle involverte er vaksinerte.

Sterke reaksjoner

Tirsdag kom imidlertid nyheten om at Djokovic er en av få spillere som har fått et medisinsk fritak. Det vekker sterke reaksjoner.

– Novak Djokovic er den beste tennisspiller noensinne. Glem Laver, Agassi, Federer, Sampras, Nadal, McEnroe, Connors og Borg. Novak har vunnet 20 grand slams, 87 titler og én milliard dollar, uten at noen visste at han har en ødeleggende sykdom. Vi blir holdt for narr, skriver Kevin Bartlett, en legende innen australsk fotball, ifølge Ekstra Bladet.

For deltakere, funksjonærer og publikum kreves kronapass for å delta i eller overvære Australian Open. Melbourne er den byen i hele verden som har hatt den lengste korona-lockdownen, og over 92% av den voksne befolkningen er dobbeltvaksinert.

Stephen Parnis, en prominent lege i område, tok også til Twitter for å uttrykke sin frustrasjon.



Han skriver at Djokovic-fritaket sender et «fryktelig signal» til dem som jobber hardt for å stoppe spredningen av covid-19.

Tror på pipekonsert

Eurosports tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø tror verdenseneren vil bli møtt med pipekonsert av det australske publikum.

– Jeg er vant til at australiere sier akkurat hva de mener under en tenniskamp. De kommer til å prate og bue høylytt. Jeg tror Djokovic kommer til å ha en fæl opplevelse gjennom de to ukene dette pågår. Men kanskje er disse titlene så viktig for ham at han er villig til å ofre eget ettermæle, sier Sundbø.

For i en turnering hvor selv ballguttene må være vaksinerte, vekker det oppsikt at verdens beste tennisspiller kanskje ikke er det.

KAN BLI HISTORISK: Novak Djokovic kan bli den første til å vinne 21 Grand Slam-titler. . Foto: John Walton

Ifølge administrerende direktør for Tennis Australia, Craig Tilley, søkte 26 spillere om medisinsk fritak, og kun en håndfull fikk godkjent sin søknad.

– Noen av dere vil være oppbragt over at Novak får være med tross hans uttalelser de siste årene om vaksinering. Men det er hans valg hvorvidt han vil diskutere sin tilstand offentlig, og si hvorfor han fikk et fritak, sier Tilley i en pressekonferanse, ifølge The Guardian.

Statsministeren truer med å sende Djokovic på første fly hjem

Siste ord trenger imidlertid ikke å være sagt.

Australske myndigheter er onsdag svært tydelig på at ingen deltakere i Australian Open vil få noen særbehandling. Statsministeren sier at Djokovic må ha papirene i orden når han ankommer landet, hvis ikke kan serberen bli sendt på neste fly hjem.

– Hvis han ikke er vaksinert må han vise frem bevis for at han ikke kan vaksinere seg av medisinske årsaker. Vi avventer hans presentasjon av bevisene som støtter dette.

– Min mening er at han ikke skal bli behandlet noe annerledes enn andre, sier Scott Morrison ifølge Fox Sports.

Det er ikke kjent hva som ligger bak Djokovics medisinske fritak. Det skaper spekulasjoner både den ene og den andre veien.

– Nå spekuleres det litt om at han faktisk er vaksinert, men at han ikke tør å si det i hjemlandet. Og at det er derfor han har søkt om unntak sånn at han slipper å fortelle det. Men det er umulig å si, sier Sundbø.

– Det jeg ikke forstår er hvorfor han har lyst til å gjøre dette mot seg selv. Djokovic har gjennom hele karrieren forsøkt å fremme det imaget at han er en likandes og ålreit fyr. Likevel vil han omgå de koronareglene Australia har satt.