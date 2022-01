Responsen var enorm da Ford først viste sin store F-serie pickup i elektrisk versjon, i fjor. Her ble Ford selv også tydelig tatt på sengen. De la opprinnelig opp til begrenset produksjon av bilen de neste årene. Men det ble veldig snart klart at det ikke ville være i nærheten av nok til å dekke etterspørselen. På kort tid fikk de inn 200.000 reservasjoner.

Nå bekrefter Ford offisielt at de planlegger å nesten doble den planlagte produksjonen av F-150 Lightning – til 150.000 pickuper i året.

Allerede denne uken vil den første puljen av kunder som har lagt inn reservasjon, bli invitert til å bestille. Leveringer av 2022-modellen av F-150 Lightning starter til våren.

Mange fra andre merker

På grunn av den store interessen, har selskapet innført en reservasjonsprosess hvor de som har reservert blir spurt om å følge med på sin e-post eller Ford-konto for en invitasjon de neste månedene. De som ikke får invitasjon til å reservere en 2022-modell, vil få muligheten til å bestille en fremtidig årsmodell, etter hvert.

Ford jobber også med sine viktigste underleverandører – for å finne nye måter å øke produksjonen av deler, som for eksempel battericeller og elektriske kjøresystemer.

Ford opplyser også at den elektriske pickupen har skapt rekordstor interesse blant kunder som kommer fra konkurrerende bilmerker. Hele 75 prosent av reservasjonene er gjort av denne gruppen.

De første eksemplarene er allerede bygget, utleveringen til kunder starter til våren.

Elektrisk Transit

I tillegg til å øke produksjonen av F-150 Lightning, annonserte Ford også nylig at de skal tredoble produksjonen av nye Mustang Mach-E og forventer å produsere mer enn 200.000 biler per år i løpet av 2023.

Fords nye helelektriske nyttekjøretøy E-Transit, kommer også ut på markedet til de første kundene i løpet av sommeren 2022.

I løpet av de neste to årene er Fords mål å være den nest største produsenten av elektriske biler i Nord-Amerika. Deretter skal de utfordre førsteplassen med store investeringer i batteriproduksjon og produksjon av biler.

Bildematerialet Ford har sendt ut så langt, understreker veldig tydelig at dette skal være en tøff arbeidshest. Her er de nok forberedt på å møte mange elbil-fordommer.

Til Norge? Det ser dårlig ut...

Ford bygger også det største, mest avanserte og effektive bilproduksjonsanlegget i selskapets 118-årige historie, i Tennessee. Her skal neste generasjon F-serie elektrisk pickup produseres. Sammen med SK Innovation bygger Ford også tre nye batterifabrikker for å produsere litium-ion batterier til neste generasjons Ford- og Lincoln biler.

PS: Er du en av mange nordmenn som er nysgjerrig på denne bilen? Så langt ser det ikke veldig lovende ut for lansering i Norge. Det offisielle svaret er at det ikke foreligger planer om dette og at Ford vil prioritere å levere ut biler på hjemmemarkedet USA. Den store interessen der, betyr nok at bilen i praksis er utsolgt minst ut 2024.

