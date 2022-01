Fotballryktene: – Dortmund har funnet Haaland-erstatteren

Og klubben håper at Erling Braut Haalands fremtid blir avgjort i løpet av januar. Her er onsdagens fotballrykter!

Borussia Dortmund har et sterkt ønske om at fremtiden til Erling Braut Haaland (21) blir avgjort i løpet av januar, det melder The Mirror. Flere storklubber har den norske superspissen på sin ønskeliste, og Dortmund er for alvor på jakt etter en erstatter.

Blant dem som kan bli Haalands erstatter er Red Bull Salzburgs Karim Adeyemi (19), som er på toppen av Dortmunds ønskeliste, ifølge The Mirror. Det samme melder spanske Marca. Også Fiorentinas Dušan Vlahović (21), Stuttgarts Sasa Kalajdzic (24) og Benficas Darwin Nunez (22) er spillere Dortmund ser på som mulige Haaland-erstattere.

Vlahović er også på Arsenals ønskeliste, og klubben har lagt inn et bud på 70 millioner euro for Fiorentina-angriperen, melder Gazzetta dello Sport. Samtidig er The Gunners åpen for å la Pierre-Emerick Aubameyang gå i løpet av januar, dersom det kommer bud på 32-åringen. Det skriver Sky Sports.

På vei bort fra Arsenal kan også Eddie Nketiah (22) være, da både Brighton og Crystal Palace ønsker å signere spissen, melder The Sun. I tillegg er Roma nære ved å sikre seg Ainsley Maitland-Niles (24) på lån fra Arsenal, ifølge ESPN.

Donny van de Beek (24) vurderer sin fremtid i Manchester United og ser på mulighetene til å forlate klubben. Det kan skje så tidlig som i januarvidnuet, ifølge ESPN.

Skulle Ousmane Dembélé avslå en kontraktforlengelse med Barcelona vil klubben selge 24-åringen så fort som mulig. Det melder Talksport. Da kan PSG være neste klubb for angriperen, ifølge spanske Mundo Deportivo.

Napoli-kaptein Lorenzo Insigne (30) forlater Italia og flytter til Canada og MLS-klubben Toronto. Insigne skal ifølge The Guardian ha blitt enig om en lønn på 11 millioner euro, som tilsvarer ca. 110 millioner norske kroner.