Ny smittetopp: – Starten på bølgen

En ny variant av koronaviruset er blitt avdekket hos tolv personer i Frankrike. Det går fram av en forskningsrapport fra instituttet IHU Méditerranée Infection i Marseille.

– Det kommer nye mutanter hele tiden. Det som nå er mest interessant, er å følge med på er de mutantene som tar over smittespredningen. Det er ikke sånn at hver nye mutant gir en stor bekymring, sier fagdirektør Frode Forland i FHI til TV 2.

Ifølge rapporten har den nye varianten fått navnet B.1.640.2 og har 46 mutasjoner, blant andre flere mutasjoner som gjør den mer smittsom, og at den kan unngå menneskets immunsystem.

Det er ingen dokumentasjon på at varianten gir mer alvorlig sykdom.

Forventer mange smittede

Tirsdag ble det satt ny smitterekord i Norge, med nær 8000 nye smittede. Forland er klar på at FHI forventer høye smittetall også i tiden framover.

– Vi må forberede oss på at dette er starten på januarbølgen. Når vi nå har fått omikron som dominerende virusvariant i Norge, så vil det bli flere som blir smittet framover, mener Forland.

Smitteøkningen på starten av året mener han var forventet. Likevel mener han at smittetallene tirsdag er unaturlig høye, på grunn av etterslep etter julen, samt testing av skoleelever og -ansatte.

– De gode nyhetene er likevel at de fleste som er fullvaksinerte blir lite alvorlig syke. Vi ser at antall sykehusinnleggelser og de som har behov for intensivhjelp er mindre, sier Forland.

– Hvorfor skal vi da være så bekymret for at smittetallene øker?

– Det er denne bratte stigningen i smittetall som to-tre uker etterpå vil føre til mange innlagte, som er utfordringen. At mange da også vil måtte være i karantene, og være syke, kan føre til utfordringer for driften av viktige samfunnsfunksjoner framover.

Vurderer tiltak

Det er blant annet FHI som anbefaler smitteverntiltak til regjeringen. Dagens tiltak er gjeldende fram til 14. januar, og Forland forteller at samtlige tiltak revurderes løpende.

– Vi ser på hele verktøykassa her. Det handler om hvordan man skal innrette gult nivå i skolen, bruk av skjenkestopp, bruk av avstand og hjemmekontor, sier Forland.

Han mener likevel det er for tidlig å kunne innføre eventuelle lettelser.

– Alle er til vurdering, og så blir det opp til regjeringen å veie de ulike fordelene i forhold til smittevern, mot ulempene dette har for driften av samfunnet.