Fagforbundet raser mot ulogiske karanteneregler

Karantenereglene for lærere og barnehageansatte opprører Fagforbundet. At ansatte kan gå på jobb som vanlig, men være i karantene i fritiden, er ulogisk.

Det er fortsatt redsel for smitte på jobben og sinne mot begrensninger på fritiden, skriver Dagsavisen.

– Jeg får ikke logikken til å stemme. Har man blitt utsatt for smitte fra nærkontakter, kan man altså gå på jobb, hente barna sine i barnehage og kjøre kollektivt til jobben, men må ellers holde seg hjemme i fritidskarantene. Da begynner karantenen å bli ekstremt utvannet, sier leder Mette Nord i Fagforbundet – LOs største forbund.

Hun peker på at man i helsevesenet kan bruke smittevernutstyr, men det kan man ikke i oppvekstsektoren.

– Du må tørke tårer, tørke snørr, skifte bleier og ta unger på fanget. Du kan ikke holde avstand når du skal trøste et barn, sier Nord til Dagsavisen.

Dermed slutter Fagforbundet seg til kritikken som har haglet fra flere hold, blant annet Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund.

Kunnskapsminister Tonje Brenna har tidligere sagt til NTB at hun forstår at mange er skremt og føler at de står i en krevende situasjon, og at de er bekymret for smitte.

Hun viser til entydige råd fra FHI og Helsedirektoratet om at reglene er forsvarlige, og sier situasjonen vil bli bedre når flere blir vaksinert med dose tre.

