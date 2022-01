Kraftig nedtur for Ap og Sp

Senterpartiet er under 10 prosent for første gang siden 2017 på en fersk meningsmåling. Arbeiderpartiet faller enda mer enn regjeringskollegaen.

På januarmålingen utført av Norstat for Aftenposten og NRK, faller Arbeiderpartiet med 3,9 prosentpoeng og Senterpartiet med 2,6 prosentpoeng.

Det gir Ap en oppslutning på 21.1 prosent og Sp en oppslutning på 9.8 prosent. Det er første gang siden 2017 at Sp er under 10 prosent på Norstats måling.

– Vi har iverksatt kraftfulle tiltak for å møte begge krisene. Så forstår vi at til tross for tiltakene, så er dette krevende for folk, sier Sps parlamentariske nestleder Geir Pollestad i en kommentar til tallene.

I Arbeiderpartiet pekes det på strømpriser og korona når tallene skal kommenteres.

– Folk er utålmodige og har store forventninger til regjeringen. Det tar vi på største alvor og jobber hver dag for å løse utfordringene for folk. Det er slik vi skal vokse, sier partisekretær Kjersti Stenseng (Ap).

Høyre går mest fram med 2,6 prosentpoeng til en oppslutning på 24,7 prosent, og er landets største parti. Frp går fram med 1,9 prosentpoeng til 13,9 prosent.

Regjeringens samarbeidsparti SV går også tilbake til en oppslutning på 9,2 prosent. Det er en tilbakegang på 1,1 prosent og fører også Audun Lysbakkens parti under 10 prosent igjen.

Tallene for de øvrige partiene (med endringer fra desember-målingen i parentes): Rødt 6,2 (+1,2), MDG 3,3 (-0,4), Krf 3,2 (+0,6), Venstre 4,9 (+1,4), andre 3,6 (+0,3).