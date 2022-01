Slik blir du mer produktiv – både på jobb og privat

Synes du alle arbeidsoppgavene og gjøremålene på jobb og privat er overveldende? Da kan kanskje «Getting Things Done»-metodikken (GTD) være noe for deg.

– Det er et sett med gode vaner som du kan lære deg, og som hjelper deg til å få gjort mer av de riktige tingene, stresse mindre, få mer oversikt, mer kontroll, sove bedre om natten og bekymre deg mindre, sier Morten Røvik til God morgen Norge.

Han er ekspert på produktivitet og det som kalles «Getting Things Done»-metodikk. I tillegg er han eier og gründer av ProduktivNorge og GTD Nordic, som blant annet holder kurs om dette.

Det er den amerikanske forfatteren og produktivitetseksperten David Allen som har utviklet metoden, som etter hvert har blitt populær over store deler av verden.

Morten Røvik skiller mellom effektivitet og produktivitet, der sistnevnte er det vi burde fokusere på.

– Effektiv sier vi er når du gjør mange ting, mens produktiv er når du gjør riktige ting. Mange riktige ting, sier Røvik.

Og for å bli mer produktiv er det fem konkrete steg som gjelder, ifølge GTD-metodikken.

1: Samle

Morten Røvik mener det første steget er det viktigste, nemlig å samle.

– Skriv ned alle de tingene som du enten skal gjøre noe med, kanskje skal gjøre noe med, eller som du har en bekymring på. Skriv det ned et sted og se på det senere. Det kaller vi å samle, forklarer han.

– Det hjelper veldig på ditt eget stressnivå.

STRESS NED: Morten Røvik mener alle burde skrive hodet tomt hver dag. Foto: God morgen Norge

Røvik forklarer dette med at vi ikke klarer å ha så mange ting i hodet samtidig før noe forsvinner, altså at vi glemmer det.

– Hvis du vil slutte å glemme og få gjort mer av de viktige tingene, så må du ha det ut av hodet. Da slutter du å multitaske i hodet ditt. Det å prøve å reflektere på flere ting samtidig, det fungerer veldig dårlig.

2: Behandle

Steg to handler om å ta stilling til hva du skal gjøre med de tingene du har skrevet ned.

– For at ting skal forbli utenfor hodet ditt, så må du beslutte hva disse tingene betyr for deg og hva du må gjøre med dem, om noe. Det vi er på jakt etter da er en neste handling. Hva er den fysiske tingen du skal gjøre for å bringe denne situasjonen videre? Og hva ønsker du å oppnå?

– Det vi spør oss selv om er: «Skal jeg gjøre noe med dette overhodet?». Da er svaret enten ja eller nei. Du fatter beslutningen ganske tidlig i stedet for at ting går rundt og bekymrer deg, forklarer produktivitetseksperten.

3: Organisere

Det tredje steget handler om å putte beslutningene dine i et system, og dette systemet kan for eksempel være kalenderen din og noen lister.

– Du trenger egentlig bare to lister: den ene er hva slags prosjekter har jeg sagt at jeg skal gjøre, altså hvilket ønskede utfall skal jeg fullføre? Og så må du ha noen lister over neste handlinger som bringer disse ønskede utfallene til en ferdigstillelse.

Morten Røvik mener alle burde ta seg tid til å skrive disse listene.

– Det er fullstendig unødvendig å gå rundt og stresse. Det tar deg kanskje to-tre minutter å skrive hodet tomt hver dag. Og du merker at dette kommer til å virke, det kan jeg garantere deg.

4: Revidere

For at ting skal fortsette å holde seg utenfor hodet ditt, må du se over alt jevnlig, forklarer han.

– Se over listene dine og kalenderen din jevnlig for at ting ikke skal flytte inn i hodet ditt igjen. Da skaffer du deg oversikten og vet at du jobber med de riktige tingene i uken som kommer og kanskje uken etterpå. Det kaller vi den ukentlige revisjonen, sier Røvik.

5: Utføre

Siste steg er å utføre handlingene du har bestemt deg for.

– Da er det bare å ta en titt på kalenderen. Hva skal jeg gjøre i dag? Hva har jeg bestemt meg for å gjøre?

Og hvis du har tid til overs kan det være lurt å kikke litt fremover i listene dine.

– Da går du fra å være reaktiv, altså reagere på det som kommer til deg, til å bli proaktiv, at du bestemmer deg på forhånd for hva du skal drive med, forklarer produktivitetseksperten.

Øvelse gjør mester

Ifølge Morten Røvik vil de fem stegene gi deg et bedre liv med mindre stress, men han understreker samtidig at det tar litt tid å bli god til det.

– Det skal litt til å endre vanene sine. Du skal håndtere livet litt annerledes og det tar litt tid. Vi pleier å si at det tar to år å bli ordentlig god på dette her.

Røvik påpeker imidlertid at belønningen gjør det hele verdt det.

– Underveis får du masse belønninger av hjernen din. Stressnivået ditt senker seg fordi du tømmer hodet og er mer til stede i øyeblikket. Det er ikke masse bekymringer overalt. Det er i systemet ditt.