Fem nye medlemmer i FNs sikkerhetsråd

FNs sikkerhetsråd fikk tirsdag fem nye medlemsland som overtar plassene for fem land hvis verv nå er over.

Albania, Brasil, De forente arabiske emirater, Gabon og Ghana ble innlemmet som de fem nye medlemslandene i en flaggseremoni tirsdag.

FNs sikkerhetsråd har til sammen 15 medlemmer og er FNs mektigste organ. Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia og USA er permanente medlemmer med vetomakt. De ti øvrige medlemslandene velges for to år av gangen.

TALE: De forente arabiske emiraters FN-ambassadør Lana Zaki Nusseibeh holdt tale under flaggseremonien for de fem nye medlemmene. Foto: Eskinder Debebe / FN via AP / NTB

De fem nye medlemmene overtar for Estland, Niger, St. Vincent og Grenadinene, Tunisia og Vietnam, hvis toårige verv utløp fredag.

Albania blir med i Sikkerhetsrådet for første gang, mens det for Brasil blir landets ellevte gang. Over 50 av FNs 193 medlemsland har aldri vært valgt til å sitte i Sikkerhetsrådet, som ble etablert i 1946.

