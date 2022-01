– Nord-Korea skjøt rakett ut i havet

Det som antakelig var en ballistisk rakett, ble skutt ut i havet øst for Nord-Korea onsdag morgen, ifølge uttalelsen fra generalstaben i Sør-Korea.

– Sørkoreansk og amerikansk etterretning analyserer nærmere for ytterligere detaljer, uttaler generalstaben i Seoul.

Den japanske kystvakten opplyser at den observerte det som så ut til å være rakettutskyting fra Nord-Korea, og har advart fartøy i havområdet om ikke å nærme seg noen mistenkelige objekter.

Japans statsminister Fumio Kishida beskriver utskytingen som «en mulig ballistisk rakett».

– Det er beklagelig at Nord-Korea fortsetter å skyte ut raketter etter i fjor, sier Kishida, som legger til at japanske myndigheter analyserer detaljer, blant annet for å finne ut om det ble skutt ut én eller flere raketter.

På en partikonferanse i forrige uke sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un at landet skal fortsette å styrke sin forsvarsevne.

Nord-Korea er underlagt internasjonale sanksjoner på grunn av landets atomvåpenprogram, og en FN-resolusjon forbyr at landet foretar tester med atomvåpen og ballistiske raketter.

Atomsamtaler mellom Kim og USAs daværende president Donald Trump brøt sammen i 2019. Trumps etterfølger Joe Biden har flere ganger sagt at USA er villig til å møte nordkoreanske representanter til nye samtaler. Så langt har Pyongyang avvist tilbudet.

