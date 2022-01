Norge skulle være først. Så holdt Danmarks statsminister en tale

Like før pandemien gikk Avinor og flere aktører sammen om det ambisiøse elflyprosjektet «Start Norge». I 2023 skulle verdens første elfly-rute være i drift mellom Bergen og Stavanger.

Oppdraget kom fra den forrige regjeringen, og underveis er målet blitt skjøvet fremover til 2026, uten at det har dempet entusiasmen.

Avinor jobber aktivt for å legge til rette for fly-lading, Widerøe har stilt seg i kø for å kjøpe de første el-flyene og Transport økonomisk institutt har slått fast at prosjektet er lønnsomt.

– Det er veldig godt å få bekreftet av noen eksterne det vi har trodd i lengre tid, sa Harald Minge i Næringsforeningen i Stavangerregionen til Stavanger Aftenblad i høst.

Da levde aktørene fremdeles i troen på at Norge kan bli først i verden.

Vi skal gøre det grønt at flyve Mette Frederiksen, statsminister i Danmark

Men så holdt Danmarks statsminister sin nyttårstale.

Mette Fredriksen flagget store planer for dansk luftfart i nyttårstalen. Foto: Statsministeriet

– Vi skal gjøre det grønt å fly, sa hun.

– Senest i 2025 skal danskene ha mulighet for å fly grønt på en innenriksrute, la hun til.

Med det utfordret hun indirekte sine norske naboer til kappløp. Et kappløp som blir ønsket velkommen her hjemme.

Widerøe skal fly elektrisk i 2026

– Heldigvis er vi forbi diskusjonen om det vil være mulig å fly utslippsfritt, nå diskuterer vi når det vil være mulig, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen til TV 2.

For Widerøe er svaret 2026.

Administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe vil fly elektrisk i 2026. Foto: Aurora Hovland /tv2

– Vet Mette Frederiksen noe det norske flymiljøet ikke vet, når hun lover grønne flygninger allerede i 2025?

– De konseptene som vi foreløpig kjenner og som er interessant for Widerøe, er nok ikke ferdig sertifisert før tidligst i 2026, sier Nilsen.

Da snakker Nilsen om elfly. Om Danmarks statsminister snakker om det samme, er faktisk litt uklart. Mer om det senere.

Først må vi vite litt mer om elfly-planene.

For mens store, elektriske fly fortsatt er science fiction, så jobbes det intenst med å utvikle mindre, elektriske fly og hybridfly over hele verden. 200 små og store selskap er i sving.

De prøver seg med alt fra helt nye fly til ombygde småfly og droner - med plasss til alt fra to til ni passasjerer.

Widerøe, Rolls Royce og Tecnam samarbeider om å utvikle flytypen P2+12 Traveller til et helelektrisk pasasjerfly. Foto: Tecnam Les mer Avinors nye skolefly Velis Electro fra den slovaiske produsenten Pipistrel. Foto: Avinor Les mer Los Angeles-baserte Ampaire bygger om cessnamaskiner til hybridfly med en elektrisk og en tradisjonell motor. Her fra en test i Skottland. Foto: Ampaire/Neil Thain. Les mer Canadiske Harbour Air utvikler helelektriske sjøføy i samarbeid med motorprodusenten magniX. Første prøvetur var allerede i 2019. Foto: Harbour Air. Les mer eFlyer med to og fire seter. Utvikles av Colorado-baserte Bye Aerospace. Tenkt til skoleflygning. Foto: Bye Aerospace Les mer Norske Elfly Group jobber med å utvikle et helelektrisk sjøfly. Foto: Elfly Group Les mer

Utviklingsarbeidet er vanskelig. Noen produsenter har vind under vingene, mens andre sliter med batteribranner og manglende finansiering.

Og så langt er ingen av flyene godkjent for kommersiell bruk. Ingen kan garantere at målene ikke må flyttes framover i tid igjen.

– Utviklingen av en ny teknologi er tidkrevende og svært kostbart, understreker Nilsen i Widerøe.

– Men har det en verdi i seg selv at en statsministeren setter et så hårete mål i en nyttårstale?

– Nasjonale ambisjoner er viktige. Det forutsetter imidlertid at ambisjonene ikke kun blir sentrale i festtaler, men at de også vises i praktisk politikk, sier Nilsen.

– Begeistring og spekulasjoner

Før vi sjekker med norske politikere, må vi se nærmere på hva Mette Frederiksen egentlig sa i nyttårstalen.

Hva mente hun med at det skal bli «grønt at flyve»?

– Dette handler hovedsaklig om bærekraftig flydrivstoff, sier Olav Mosvold Larsen.

Han leder klimaprogrammet i Avinor og kan fortelle at Frederiksens tale skapte en bølge av begeistring og spekulasjoner blant det han kaller «oss elfly-nerder».

– Vi tror Frederiksen blant annet sikter til såkalte electro-fuels når hun snakker om grønne flygninger, en type bærekraftig flydrivstoff.

Danske myndigheter har tidligere bevilget 1,25 milliarder danske kroner til dette.

TV 2 har tatt kontakt med statsministeriet i København, men foreløpig ikke fått bekreftet at det er dette som ligger bak statsminister Frederiksens løfter.

Støre vil ikke snakke om elfly

Her hjemme var ikke elfly blant statsminister Jonas Gahr Støres temaer under nyttårstalen. Og når vi spør hva han tenker, sender Statsministerens kontor ballen videre til samferdselsministeren.

Tidslinje: Elfly i Norge Mai 2018

Regjeringen ber Avinor utarbeide forslag til innfasing av elfly i Norge. Juni 2018

Avinor kjøper et elfly og administrerende direktør Dag Falk-Petersen er pilot på første prøvetur. August 2019

Avinors elfly styrter utenfor Arendal, Pedersen og en statssekretær er ombord. Ingen kommer til skade. August 2019

Widerøe og Rolls Royce innleder samarbeid om å utvikle elfly innen 2030. November 2019

Avinor legger frem planer for verdens første elfly-rute mellom Bergen og Stavanger allerede i 2023. Mars 2020

Regjeringen sender Avinors plan ut på høring Sommeren 2020

Avinor får nytt el-fly til erstatning for det som styrtet. Mars 2021

Widerøes samerbeid med Rolls Royce utvides med den italienske produsenten Tecnam, som skal lage et niseters fly. Målet er oppstart i 2026. Januar 2022

Danmarks statsminister lover grønne flygninger innen 2025.

– Aller først vil jeg bare si at jeg ikke ser på dette som et kappløp. Det viktigste er å komme med de gode løsningene, enten det er i Norge, i Danmark eller andre steder, sier Jon-Ivar Nygård (Ap) til TV 2 .

– Gjennom Hurdalplattformen har vi et mål å få ned utslippene fra luftfarten ved å stimulere til bruk av de mest miljøvennlige fly og drivstofftypene. Regjeringen er tydelig på at det må komme ytterligere statlige virkemidler som driver frem en mer miljøvennlig luftfart, med biodrivstoff og ny teknologi, legger han til.

Vil ha elbil-satsing for fly

Widerøesjef Nilsen ønsker at norske politikere kommer mye sterkere på banen, med konkrete grep. Ikke minst fordi bransjen ligger med brukket rygg etter to år med pandemi.

– Samtidig som politikerne ønsker seg grønt skifte og kutt i utslippene, så forverres rammebetingelsene for flyselskapene år for år og evnen til å løfte slike investeringer blir stadig svekket, sier han.

Nilsen ønsker seg en satsing lik den Norge gikk i bresjen med for elbiler.

– Uten tilsvarende norske insentiver, som for eksempel et Co2-fond, er vi redd de norske ambisjonene forblir vakre ord i festtaler.

Toget går nå

– Dette toget går nå. Det nytter ikke å vente og se, og norske myndigheter må ta en langt mer aktiv rolle enn det de gjør i dag, sier Nilsen.

Samferdselsministeren har ikke mange konkrete svar til Nilsen:

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har ikke mange konkrete svar til elfly-entusiastene Foto: Fredrik Hagen

– Regjeringen er opptatt av at staten skal bruke innkjøpsmakten sin til å utvikle og ta i bruk ny teknologi for en mer klimavennlig lufttransport. I dag er det ingen null- eller lavutslippsfly, inkludert elektriske fly, som er godkjent og tilgjengelige for å trafikkere kommersielle luftruter med passasjerer, sier Nygård.

Han mener teknologien må bli mer moden før det kan stilles krav.

– Klima- og miljøhensyn er noe som vurderes nærmere i neste anbudsrunde med kjøp av regionale flyruter fra 1.april 2024. Vi har sagt i Hurdalplattformen at vi ønsker å bruke kortbanenettverket i arbeidet med blant annet teknologiutvikling og elektrifisering av luftfarten, sier samferdselsministeren.