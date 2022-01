Stefar tiltalt for grov voldtekt av barn

En mann i 30-årene fra Agder er tiltalt for å ha forgrepet seg på sine stedøtre, som begge var under ti år gamle da overgrepene skal ha skjedd.

Overgrepene skjedde ifølge tiltalen gjentatte ganger over en periode på et halvt år, noe som gjør at påtalemyndigheten anser forholdene som grov voldtekt, skriver Fædrelandsvennen.

– Når barn forteller om ting de har vært utsatt for, er det bra at det fører fram til en domstolsbehandling, sier jentenes bistandsadvokat, Åse Johnsen Drabløs, til avisa.

Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken, og det er ukjent hvordan mannen stiller seg til spørsmålet om straffskyld.

Saken skal opp i Agder tingrett 15. og 16. februar.