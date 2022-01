Derfor sendes ikke Golden Globes

GOD KVELD NORGE (TV 2): For 79. ende gang blir prisutdelingen arrangert, men ingen får sett det på TV i år.

Prisutdelingen hyller det som blir ansett som det beste blant film og tv-serier for 2021. I år blir det verken publikum eller rød løper.

Prisutdelingen vil ikke bli sendt på TV. Som et alternativ sender Golden Globes på sin egne nettside og sosiale medier fra kl. 03 natt til mandag.

Men det er ikke bare omikronvarianten som setter en demper på stemningen. Mange lurer nå på om skuespillere og regissører i det hele tatt vil ta imot årets priser.

EN AV FÅ: Snoop Dogg var en av få som var tilstede for å annonsøre årets nominasjoner. Foto: AFP / ROBYN BECK

Kontroversene rundt juryen

Tidligere har prisutdelingen blitt markedsført som «årets største fest i Hollywood», og ble sett på som en indikator på hvor Oscar-statuettene ville ende opp.

Juryen bak Golden Globes-prisen, som består av rundt 90 medlemmer av Hollywood Foreign Press Association (HFPA), har likevel blitt omtalt som irrelevant lenge. Men det var etter Los Angeles Times granskning i 2021 at store deler av bransjen tok avstand.

Der kom det fram at det var ingen svarte medlemmer i juryen. HFPA fikk også kritikk for å ikke nominere noen svarte skuespillere eller regissører det samme året.

Organisasjonens økonomi har over lengre tid vært omdiskutert, spesielt forholdet mellom medlemmer og studioer.

En av avsløringene fra LA Times var at produsentene bak Netflix-suksessen «Emily in Paris», sponset 30 jurymedlemmer med en tur til Paris. Serien fikk to Golden Globes nominasjoner.

I august opplyste HFPA at de har endret retningslinjene og at det nå er forbudt for medlemmer å ta imot gaver og lignende.

Droppet av TV-selskap og skuespillere

I mai i fjor opplyste TV-selskapet NBC at de ikke kom til å sende årets Golden Globes som følge av avsløringene. Samme måned kom nyheten om at Tom Cruise ville levere tilbake sine priser.

BRANSJEN SLÅR TILBAKE: Michelle Pfeiffer og Tom Cruise under Golden Globes i 1991. Cruise skal nå ha returnert prisene. Foto: Doug Pizac

Hollywood Foreign Press Association har gjort flere grep etter LA Times avdekkinger. De har blant annet tatt opp 21 nye medlemmer og har uttalt at de satser på mangfold.

I mellomtiden kan du se hele listen over de nominerte her:

Beste dramafilm:

BELFAST (Focus Features)

CODA (Apple TV+)

DUNE (Warner Bros.)

KING RICHARD (Warner Bros.)

THE POWER OF THE DOG (Netflix)

Beste kvinnelige skuespiller i dramafilm:

JESSICA CHASTAIN - THE EYES OF TAMMY FAYE

OLIVIA COLMAN - THE LOST DAUGHTER

NICOLE KIDMAN - BEING THE RICARDOS

LADY GAGA - HOUSE OF GUCCI

KRISTEN STEWART - SPENCER

Beste mannlige skuespiller i dramafilm:

MAHERSHALA ALI - SWAN SONG

JAVIER BARDEM - BEING THE RICARDOS

BENEDICT CUMBERBATCH - THE POWER OF THE DOG

WILL SMITH - KING RICHARD

DENZEL WASHINGTON - THE TRAGEDY OF MACBETH

Beste film - musikal eller komedie:

CYRANO (MGM)

DON'T LOOK UP (Netflix)

LICORICE PIZZA (MGM)

TICK, TICK...BOOM! (Netflix)

WEST SIDE STORY (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures)

Beste kvinnelige skuespiller i musikal eller komedie:

MARION COTILLARD - ANNETTE

ALANA HAIM - LICORICE PIZZA

JENNIFER LAWRENCE - DON'T LOOK UP

EMMA STONE - CRUELLA

RACHEL ZEGLER - WEST SIDE STORY

Beste mannlige skuespiller i musikal eller komedie:

LEONARDO DICAPRIO - DON'T LOOK UP

PETER DINKLAGE - CYRANO

ANDREW GARFIELD - TICK, TICK...BOOM!

COOPER HOFFMAN - LICORICE PIZZA

ANTHONY RAMOS - IN THE HEIGHTS

Beste animasjonsfilm:

ENCANTO (Walt Disney Studios Motion Pictures)

FLEE (Neon / Participant)

LUCA (Walt Disney Studios Motion Pictures)

MY SUNNY MAAD (Totem Films)

RAYA AND THE LAST DRAGON (Walt Disney Studios)

Beste fremmedspråklige film:

COMPARTMENT NO. 6 (Finland / Russland / Tyskland) (Sony Pictures Classics)

DRIVE MY CAR (Japan) (Janus Films)

THE HAND OF GOD (Italia) (Netflix)

A HERO (Frankrike / Iran) (Amazon Studios)

PARALLEL MOTHERS (Spania) (Sony Pictures Classics)

Beste kvinnelige birolle:

CAITRIONA BALFE - BELFAST

ARIANA DEBOSE - WEST SIDE STORY

KIRSTEN DUNST - THE POWER OF THE DOG

AUNJANUE ELLIS - KING RICHARD

RUTH NEGGA - PASSING

Beste mannlige birolle:

BEN AFFLECK - THE TENDER BAR

JAMIE DORNAN - BELFAST

CIARÁN HINDS - BELFAST

TROY KOTSUR - CODA

KODI SMIT-MCPHEE - THE POWER OF THE DOG

Beste regi:

KENNETH BRANAGH - BELFAST

JANE CAMPION - THE POWER OF THE DOG

MAGGIE GYLLENHAAL- THE LOST DAUGHTER

STEVEN SPIELBERG - WEST SIDE STORY

DENIS VILLENEUVE - DUNE

Beste bilde:

PAUL THOMAS ANDERSON - LICORICE PIZZA

KENNETH BRANAGH - BELFAST

JANE CAMPION - THE POWER OF THE DOG

ADAM MCKAY - DON'T LOOK UP

AARON SORKIN - BEING THE RICARDOS

Beste lydspor:

ALEXANDRE DESPLAT THE FRENCH DISPATCH

GERMAINE FRANCO ENCANTO

JONNY GREENWOOD THE POWER OF THE DOG

ALBERTO IGLESIAS PARALLEL MOTHERS

HANS ZIMMER DUNE

Beste originale sang:

“BE ALIVE” — KING RICHARD Music by: Dixson, Beyoncé Knowles-Carter Lyrics by: Dixson, Beyoncé Knowles-Carter

“DOS ORUGUITAS” — ENCANTO Music by: Lin-Manuel Miranda Lyrics by: Lin-Manuel Miranda

“DOWN TO JOY” — BELFAST Music by: Van Morrison Lyrics by: Van Morrison

“HERE I AM (SINGING MY WAY HOME)” — RESPECT Music by: Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman Lyrics by: Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman

“NO TIME TO DIE” — NO TIME TO DIE Music by: Billie Eilish, Finneas O'Connell Lyrics by: Billie Eilish, Finneas O'Connell

Beste dramaserie:

LUPIN (Netflix)

THE MORNING SHOW (Apple TV+)

POSE (FX)

SQUID GAME (Netflix)

SUCCESSION (HBO/HBO MAX)

Beste kvinnelige skuespiller i dramaserie:

UZO ADUBA - IN TREATMENT

JENNIFER ANISTON - THE MORNING SHOW

CHRISTINE BARANSKI - THE GOOD FIGHT

ELISABETH MOSS - THE HANDMAID’S TALE

MICHAELA JAÉ RODRIGUEZ - POSE

Beste mannlige skuespiller i dramaserie:

BRIAN COX - SUCCESSION

LEE JUNG-JAE - SQUID GAME

BILLY PORTER - POSE

JEREMY STRONG - SUCCESSION

OMAR SY - LUPIN

Beste TV-serie i musikal og komedie:

THE GREAT (Hulu)

HACKS (HBO/HBO MAX)

ONLY MURDERS IN THE BUILDING (Hulu)

RESERVATION DOGS (FX)

TED LASSO (Apple TV+)

Beste kvinnelige skuespiller i TV-serie for musikal og komedie:

HANNAH EINBINDER - HACKS

ELLE FANNING - THE GREAT

ISSA RAE - INSECURE

TRACEE ELLIS ROSS - BLACK-ISH

JEAN SMART - HACKS

Beste mannlige skuespiller i TV-serie for musikal og komedie:

ANTHONY ANDERSON - BLACK-ISH

NICHOLAS HOULT - THE GREAT

STEVE MARTIN - ONLY MURDERS IN THE BUILDING

MARTIN SHORT - ONLY MURDERS IN THE BUILDING

JASON SUDEIKIS - TED LASSO

Beste miniserie:

DOPESICK (Hulu)

IMPEACHMENT: AMERICAN CRIME STORY (FX)

MAID (Netflix)

MARE OF EASTTOWN (HBO/HBO MAX)

THE UNDERGROUND RAILROAD (Amazon Prime Video)

Beste kvinnelige skuespiller i miniserie:

JESSICA CHASTAIN - SCENES FROM A MARRIAGE

CYNTHIA ERIVO - GENIUS: ARETHA

ELIZABETH OLSEN - WANDAVISION

MARGARET QUALLEY - MAID

KATE WINSLET - MARE OF EASTTOWN

Beste mannlige skuespiller i miniserie:

PAUL BETTANY - WANDAVISION

OSCAR ISAAC - SCENES FROM A MARRIAGE

MICHAEL KEATON - DOPESICK

EWAN MCGREGOR - HALSTON

TAHAR RAHIM - THE SERPENT

Beste kvinnelige birolle i TV-serie:

JENNIFER COOLIDGE -THE WHITE LOTUS

KAITLYN DEVER - DOPESICK

ANDIE MACDOWELL - MAID

SARAH SNOOK - SUCCESSION

HANNAH WADDINGHAM - TED LASSO

Beste mannlige birolle i TV-serie:

BILLY CRUDUP - THE MORNING SHOW

KIERAN CULKIN - SUCCESSION

MARK DUPLASS - THE MORNING SHOW

BRETT GOLDSTEIN - TED LASSO

O YEONG-SU - SQUID GAME