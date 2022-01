Strømregningen til Daniel (38) ble sju ganger høyere enn i fjor

– Det er vanskelig å utelukke noe. I utgangspunktet har regjeringen lagt fram en ordning som er treffsikker, og som er stor, og så får vi se over tid, sier statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet til TV 2.

Regjeringen er under press fra flere hold for å bedre ordningen, blant annet fra Huseierne, LO og kunder som Daniel Vilnes Hilsen på Gjøvik. Han og familien på fem har fått en strømregning i desember som er syv ganger høyere enn året før.

STATSSEKRETÆR: Amund Vik (Ap) Foto: Olje- og energidepartementet

– Det er helt horribelt. Det er så man lurer på politikerne man stemte på. Vi gjør alt for å spare, men vi skal jo leve også, sier David Vilnes Hilsen.

Betaler ut en milliard

Norges største nettselskap Elvia har regnet ut hva 820.000 strømkunder i deres område, Oslo, Viken og Innlandet skal ha i strømstøtte i desember.

Den gjennomsnittlige husholdningen får 1.205 kroner i «rabatt». Staten tar rundt 25 prosent av regningen.

Ifølge Elvia utgjør strømstøtten til alle kundene i Oslo, Viken og Innlandet til sammen rundt èn milliard kroner.

Men Hilsen sitter likevel igjen med en langt høyere regning enn normalt etter at statens strømstøtte er trukket fra.

– Ja, strømstøtten blir som et lite plaster på et stort sår. Vi sitter uansett igjen med en nettoregning på rundt 5.000 kroner. Da må vi kutte ned på ting som service på bil, reparasjoner i huset og på fritidsaktiviteter, sier Daniel Vilseng Hilsen.

Ser an ordningen

Ferske tall fra NVE viser at 1,9 millioner husholdninger får bidrag fra staten til å betale strømregningen for desember.

Huseierne har krevd at staten øker sin andel av kostnadene som overstiger 70 øre i kilowattimen fra 55 prosent til 75 prosent.

DYRT: Selv om regjeringen kommer med støttepakker, får gjennomsnittet av Elvia-husholdningene bare litt over 1000 kroner i "rabatt". Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Prisene er ekstraordinært høye, så at det kommer ønsker om å forbedre ordningen er helt forståelig og legitimt. Så følger vi situasjonen dag for dag for å vurdere om det er grunn til å gjøre endringer, men i utgangspunktet er det en ordning som treffer forbrukerne - det som er over 70 øre dekkes 55 prosent av staten - så vil vi løpende vurdere om det er behov for å gjøre endringer, sier Vik.

Statssekretæren minner om at regjeringen har satt ned elavgiften, økt bostøtten, økt støtten til studentene og gitt kommunene økt hjelp i en krevende periode.

– Totaliteten er omfattende, men det vil vise seg om det er behov for ytterligere tiltak, sier han.

– Kan det bli aktuelt at staten dekker mer enn 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowatt time?

DISKUTERE: SVs Lars Haltbrekken sier regjeringen er velkommen til å diskutere strømpakken ytterligere. Foto: Lise Åserud / NTB

– Nå må vi først se hvordan dette spiller seg ut. Det er en ordning som er satt sammen på rekordtid, og det er naturlig at vi ser an hvordan den fungerer før vi gjør eventuelle grep, sier Vik.

SV klar til å øke støtten

Dersom andelen skal økes må det gjøres et nytt vedtak i Stortinget, og regjeringens avtalepartner SV ser mer enn gjerne på om ordningen kan styrkes.

– Hvis regjeringen er villig til å være med på å øke støtten til strømkundene, så er de hjertelig velkommen til SV for å diskutere det, for det ønsket jo vi i utgangspunktet, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

– Vi kommer til å høre med regjeringen hva som er mulig å gjøre, sier Haltbrekken.