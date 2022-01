Christian Eriksen vil til VM: – Jeg var død i fem minutter

Christian Eriksen snakker i et intervju med DR for første gang offentlig om hjertestansen han ble rammet av i fjor. Han takker for all omtanken.

Øverst: Se og hør stillheten i Parken etter at Eriksen falt om

Målet til 29-åringen er å komme tilbake på banen og spille VM i Qatar.

– Mitt mål er at jeg skal til VM i Qatar. Det er et mål og en drøm, så får det bli opp til landslagssjefen å se om jeg er god nok til å bli tatt ut, sier han i intervjuet på spørsmål om sin fotballframtid.

– Jeg vet at jeg kan komme tilbake. Kroppen min har det fint, og jeg føler ikke at noe er annerledes. Det er lang tid til VM, og jeg må bare spille fotball og bevise at jeg kan komme tilbake på samme nivå igjen.

Eriksen er nå ferdig i italienske Inter siden Serie A ikke tillater spillere med pacemaker. Han har ikke funnet seg en ny klubb ennå.

– Var død i fem minutter

– Det var stort at så mange hadde noe å skrive, blomster å sende, hilsener. Det var så mange som ble berørt, og som meldte det til meg og min familie. Det er jeg veldig glad for, sier han i et klipp fra intervjuet som er lagt ut blant annet på Twitter.

Christian Eriksen. Foto: Mike Egerton

– Det var jo ikke mitt ønske at folk skulle sende blomster fordi jeg hadde vært død i fem minutter. Det var spesielt, veldig spesielt, men det var snilt, og det har kun vært en hjelp.

Eriksen falt om med hjertestans under EM-kampen mot Finland i Parken i København i juni. Livet hans ble reddet ved at han umiddelbart fikk kyndig hjelp.

– Jeg har sagt takk til dem jeg har møtt, til legene som var involvert, til spillerne og andre. Men til alle fans som har sendt tusener av brev, tusener av emails, tusener av bemerkninger på gaten både her i Italia og Danmark, vil jeg si takk for støtten. Den har kommet fra hele verden.

Dette var et av de sterkeste sportsbildene fra 2021. De danske spillerne slo ring rundt Eriksen mens han fikk behandling. Foto: WOLFGANG RATTAY

Intervjuet skal sendes i sin helhet torsdag.

(©NTB)