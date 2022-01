Fikk negative prøvesvar på løpere som aldri hadde blitt testet

Det var et alt annet enn vanntett testsystem som ventet Tour de Ski-sirkuset i Oberstdorf. Samtlige løpere, journalister og personer i støtteapparat måtte ta en antigen-test med negativt resultat for å få lov til å reise inn i Italia.

På nyttårsaften testet de norske løperne seg.

– Det var en litt artig variant sammenlignet med hva vi er vant med fra Norge. Det tok litt tid og var noen feilmarginer, forteller langrennssjef Espen Bjervig.

– Hva skjedde?

– Det som skjedde var at testene var datert feil. Fristen for negativ antigen-test var 48 timer, og den var allerede 24 timer da vi tok den. Vi skulle dra 30 timer seinere. Vi fikk rettet opp i det og fikk riktig dato, sier Bjervig.

De sto da i fare for å få en 54 timer gammel test når grensen var 48 timer, siden den var datert 30. desember og ikke 31.

Korrigeringen skjedde ikke helt uten krøll.

– Det er en datateknisk ting. Fordi de måtte endre datoen på testene ble det sendt over en Excel-fil som inneholdt navn som ikke hadde blitt testet fordi de var på vei hjem til Norge. De fikk også en negativ test. Det er ikke akkurat det vi er vant til fra Norge. Det er kanskje litt høyere kvalitet på de tingene vi er vant med, sier Bjervig.

– Så det var negative tester på løpere som ikke hadde testet. Hva tenker sjefen om det?

– Da tenker jeg at vi skal være glade for at vi har et helsevesen og testsystem som vi har i Norge og som jobber døgnet rundt og står på. Så får vi være flinke slik at vi ikke drar med smitte rundt, sier Bjervig.

LANGE KØER: Det ble mye ventetid for alle som skulle teste seg i Oberstdorf. Datasystemet krasjet.

– Hvilke andre erfaringer tar du med deg?

– Vi må bare være påpasselig med det vi gjør hele tiden. Sørge for å bruke munnbind og vaske hendene. Det er elementært, men vi kan ikke senke guarden, sier Bjervig.