Nok en sak mot tidligere New York-guvernør henlegges

Påtalemyndigheten i Albany vil henlegge etterforskningen av tidligere New York-guvernør Andrew Cuomo for å ha berørt en kvinne med tvang.

Beslutningen fra distriktsaktor David Soares kom bare tre dager før Cuomo skulle ha forsvart seg mot anklagen, som i New York regnes som en forseelse, i retten.

– Selv om vår oppfatning er at fornærmede i denne saken er samarbeidsvillig og troverdig, så har vi etter å ha vurdert alle tilgjengelige beviser, konkludert med at vi ikke kan bære vår byrde i retten, sier Soares i en uttalelse tirsdag.

Saken har bakgrunn i en anmeldelse fra Albany Countys sheriff fra oktober i fjor.

Like før nyttår besluttet påtalemyndigheten i Westchester County å ikke reise tiltale mot Cuomo etter at to kvinner anklaget ham for å ha tvunget til seg kyss.