Innrømmer usikkerhet før Tour de Ski: – Jeg var spent før start

Etter en overlegen Tour de Ski-seier skal Johannes Høsflot Klæbo nyte noen dager i hjemme før OL-forberedelsene starter for alvor.

Johannes Høsflot Klæbo kom på en imponerende femteplass på sisteetappen opp monsterbakken. Forspranget i sammendraget var såpass solid at det aldri var tegn til spenning om sammenlagtseieren.

25-åringen vant Tour de Ski for andre gang, med to minutter og tre sekunder foran Alexander Bolsjunov. Iivo Niskanen ble nummer tre.

Av tourens seks etapper vant Klæbo fire av dem. I tillegg leverte han mye bedre opp monsterbakken enn han noen gang har gjort tidligere.

– Jeg klarte å finne en fin flyt opp bakken. Jeg fikk den første delen, om ikke billig, så gikk det i hvert fall ikke styggfort. Det gikk fort da Sjur gikk til, men jeg klarte å beholde plasseringen min, sier Klæbo.

BLID: Johannes Høsflot Klæbo hadde all grunn til å smile etter å ha vunnet Tour de Ski for andre gang. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Velykket valg

Flere løpere valgte å stå over Tour de Ski for å forberede seg best mulig til OL, men Klæbo valgte å gå.

– Tour de Ski har gått fint. Jeg var spent før start på hvordan kroppen skulle kjennes ut. Første runde med å konkurrere i lavlandet etter å ha vært i høyden. Jeg syns det har gått fint, og det skal jeg ta med meg.

– Har du noengang vært bedre?

– Det er vanskelig å si. Nå er jeg bra, og kroppen har fungert bra i Tour de Ski. Det er noe å bygge videre på med tanke på det som skal skje i februar, sier Klæbo.

– Er du overrasket hvor overlegen du er her?

– Bolsjunov har ikke hatt sine beste dager. Han hadde vært der oppe hvis han hadde hatt bedre dager. Da vet vi aldri hvordan det kunne vært.

Nå skal Klæbo hjemover til Trøndelag og være der en fem-seks dager.

– Jeg har vært på tur i en måned, og nå skal det bli godt å sove i sin egen seng, sier han.

TV 2s langrennekspert Petter Northug råder Klæbo til å bruke den drøye måneden før OL starter i Beijing fornuftig.

– Nå er det OL som gjelder, og man kan ikke senke guarden. Johannes har en plan på hva han skal gjøre hjemme, og det er viktig å nullstille. Glem Tour de Ski, til OL kan det komme løpere som ikke har blomstret enda, sier Northug.

OL starter med 30 kilometer skiatlon 6. februar for herrene.

Dette er femte gang en nordmann vinner Tour de Ski. Martin Johnsrud Sundby vant i 2014 og 2016, mens Petter Northug gikk til topps i 2015. Klæbo vant for tre år siden.