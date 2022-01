Omikron herjer, men én drøm klarer vi ikke gi slipp på

Etter snart to år med pandemi og smitteverntiltak er mange skeptiske til utenlandsferie. Men for nordmenn lokker fortsatt drømmen om sol og varme.

– De siste to dagene har vært de beste på lenge, sier Maria Bjelland, selgerleder i reisebyrået Tickets butikk i Oslo sentrum.

Og kanskje er det godt nytt gjennom julen om mildere sykdomsforløp for omikron-varianten som gjør at pågangen har økt hos reisebyrået etter nyttår. For nordmenns reisebestillinger følger koronanyhetene tett, ifølge hovedorganisasjonen Virke.

– Vi ser at det har direkte innvirkning på reiseplanene til nordmenn - både i Norge og til utlandet. Er det restriksjoner og høye smittetall, så påvirker det reiselysten negativt. Og motsatt: Er det lave smittetall og ingen restriksjoner, så ønsker nordmenn å dra til utlandet, sier Maria Østerhus Lobo, kommunikasjonssjef i Virke.

Maria Østerhus Lobo er kommunikasjonssjef i Virke. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Snudde i desember

Og akkurat den berg- og dalbanen har charter-selskaper, flyselskaper og hotellbransjen opplevd det siste halvåret etter gjenåpningen i høst.

– Reiselivet meldte om en svak optimisme tidligere i høst. Reiselysten var tilbake, folk ønsket å dra til utlandet igjen. Og så snudde denne optimismen i desember i forbindelse med omikron, sier Lobo.

Det er fortsatt fritt fram å reise, men den nye smittebølgen har gjort at mange land har gjeninnført restriksjoner, som obligatorisk testing før eller etter ankomst. Det kan gjøre at terskelen blir høyere for en utenlandstur, særlig en kort storbyhelg i Europa, som var svært populært før pandemien.

Maria Bjelland, selgerleder i Ticket reisebyrå. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi ser at folk har lyst, men at de er forsiktige, sier Maria Bjelland hos Ticket, og fortsetter:

– Da gir vi råd og prøver å tilpasse, for eksempel med fleksible reiser som kan avbestilles hvis noe skjer, sier hun.

Sommeren

Virke gjør hvert år en spørreundersøkelse om nordmenns ferieplaner, og ifølge undersøkelsen for 2022, som ble presentert i dag, er det mange som håper å reise til utlandet til sommeren. Av de spurte svarte 43 prosent at de vil ta sommerferie i utlandet. 38 prosent oppga at de vil tilbringe sommeren i Norge. Virke understreker at undersøkelsen ble gjennomført rett før utbredelsen av omikron-varianten i desember.

– Det viser likevel at nordmenn har et ønske om å reise til utlandet. Og trenden er stabil med populære destinasjoner som Spania og Hellas, sier Østerhus Lobo i Virke.

Vinterferien

Ifølge Virkes undersøkelse planlegger 19 prosent av de spurte å ha vinterferie et annet sted enn hjemme. 48 prosent av disse har tenkt seg på privat hytte i Norge, mens 25 prosent da hadde planlagt tur til utlandet.

Dette kan være annerledes nå, da flere reiseselskaper har meldt om kansellerte reiser etter at omikron-varianten begynte å spre seg.

– Vi har måttet kutte kapasitet denne vinteren. Flest endringer er gjort på reiser fra regionale flyplasser rundt i landet, der pågangen har vært minst. Vi holder det meste som planlagt fra Gardermoen, sier Nora Aspengren, pressesjef i TUI, til TV 2.