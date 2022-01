Europas mest forhatte eier: – Har null interesse for supporterne

Se Real Madrid - Valencia på TV2 Sport Premium 1 og Play lørdag fra kl. 20.30!

Konstante protester, katastrofale ansettelser og hårreisende overgangsstrategier.

Dette er ikke ord som ble forbundet med Valencia CF før 2014. Da tok den singaporske forretningsmannen Peter Lim over klubben som eier.

Mannen som skulle berge Valencia, og endelig sende dem tilbake til toppen av LaLiga, har vist seg å være alt annet enn frelseren supporterne så sårt håpte han skulle være.

– Sett på som den store redningsmannen

Etter to Champions League-finaler i 00/01- og 01/02-sesongen, samt et LaLiga-gull i 03/04-sesongen, hadde Valencia siden sett seg ganske suksessfattige både innenlands og i Europa.

Da det i mai 2014 ble annonsert at Peter Lim skulle oppta 70% av eierskapet i klubben, ble det møtt med stor jubel hos supporterne.

I et intervju med Athletic, beskriver en ikke navngitt tidligere Valencia-topp velkomsten til Peter Lim.

– Aldri i fotballens historie hadde noen fått velkomsten Lim fikk. Han hadde alt som skulle til for å lykkes. Et godt lag, gode direktører, og sjefer som kunne fotball og respekterte spillet. Fansen og hele byen var med han. Han hadde alt, alt, alt! Og han ødela det.

Milliardæren fra Singapore overtok med lovnader om generøs pengebruk, utbygging av stadion og sportslig suksess. Endelig skulle «Los Murciélagos» ut av skyggen til LaLigas tre store, og tilbake der de hørte hjemme.

Men løftene skulle fort vise seg å være tomme.

HYLLET: Peter Lim ble sett på som Valencias redningsmann ta han overtok klubben i 2014. Her avbildet med Phil Neville og David Beckham, som han eier Salford City FC sammen med. Foto: PETER CZIBORRA

Pengene har bortimot kun gått én vei: rett i Lims lommer.

En utvidelse av Estadio Mestalla har blitt satt på vent på ubestemt tid.

Sett bort i fra ett Copa Del Rey-gull i 2019, har Valencias troféskap ellers samlet støv.

TV2s LaLiga-ekspert, Mina Finstad Berg, er kritisk til hvordan Lim har håndtert eierskapet.

– Peter Lim ble sett på som den store redningsmannen da han kom til Valencia, og ble ønsket velkommen til byen omtrent som en folkehelt. Men siden den gang har hans forhold til supporterne blitt stadig verre. Det har vært veldig mange konflikter og merkelige sportsavgjørelser.

– Han er en veldig fraværende eier som har absolutt null interesse for supporterne, eller noe som helst kommunikasjon med dem.

14 trenere på syv år

I løpet av Lims syvårige eierskap, har ansettelsesprosessen nærmest vært en svingdør. Totalt har 14 ulike managere prøvd å få has på Valencia-mannskapet, inkludert tidligere Wolves- og Tottenham-manager Nuno Espirito Santo og Manchester United-legenden Gary Neville. Sistnevnte varte kun i underkant av fire måneder, etter et rimelig skuffende opphold.

TØFF OPPGAVE: Som mange andre før seg, klarte ikke Gary Neville å snu den negative trenden i Valencia som hovedtrener. Foto: VINCENT WEST

– Ansettelsen av Neville var en av Lims verste avgjørelser. Neville hadde på ingen måte hadde erfaringen som skulle til for å lede en så stor klubb som Valencia, sier Berg om den overraskende hyringen av engelskmannen.

Den siste i rekken som nå forsøker å reparere laget for de desperate supporterne er portugiseren José Bordalás. Han har styrt Valencia til en foreløpig niendeplass denne sesongen.

Treneren som fikk den verste opplevelsen av Lims jernhånd var spanjolen Javi Gracia.

Et katastrofalt overgangsvindu endte med salget av flere nøkkelspillere. Blant annet ble klubblegende og kaptein Dani Parejo solgt til rivalene Villareal i lag med Francis Coquelin, og stortalentet Ferran Torres ble solgt til Manchester City for det mange anså som lommerusk.

Dani Parejo var åpent kritisk til Lim, og støttet tidligere trener Marcelino, som ryktes å ha blitt sparket på bakgrunn av hans kritiske ståsted til singaporeren.

– Det styggeste eksempelet på Lims overgangsstrategi er Dani Parejo. Å sende ham videre til en direkte rival er helt hårreisende. I tillegg må han ta et gråtkvalt farvel på FaceTime med en åpen tale til Valencia-supporterne, fordi han ikke engang fikk lov å si ha det på ordentlig vis, forklarer Berg om Parejos overgang til «den gule ubåten».

For øvrig mistet Gracia også Rodrigo Moreno til Leeds, samt Geoffrey Kondogbia til Atlético Madrid samme sesong.

Som supporterne og trenere før seg, ble Gracia lovet tilstrekkelig erstatning for et så stort hull i laget sitt.

Nøyaktig null nye spillere ble kjøpt. Tre spillere på lån var det Gracia fikk i retur.

Den tidligere Watford-manageren gjorde sine intensjoner klare til klubbens styrtrike eier. Frustrert og mannskapsfattig ville han ut i oktober, etter kun tre måneder bak roret i den kaotiske klubben.

FRUSTRASJON: Javi Gracias tid i Valencia var intet annet enn kaotisk for spanjolen. Foto: SCOTT HEPPELL

I følge Daily Mail ble Gracia da fortalt at det ville koste ham nesten tre millioner pund. Følgelig måtte spanjolen se ut kontrakten sin til slutten av sesongen, med omtrent halvparten av førstelaget han startet sesongen med.

Hindrer kritikk på sosiale medier: – Falmer i blinde

Fordømmelsene mot både eier og klubb fra supportere og eksperter har blitt så hete at Valencia har skrudd av muligheten til å svare på deres innlegg i sosiale medier. Ser man gjennom for eksempel deres Twitter eller Instagram, finner man bare innlegg uten svar.

Valencia er den eneste klubben i den spanske toppdivisjonen som bedriver denne praksisen, i et forsøk på å stilne den voldsomme kritikken hvittrøyene møter.

Berg uttrykker seg svært skeptisk til den ukonvensjonelle avgjørelsen om å låse av klubbens sosiale medier.

– Det har blitt en klubb som falmer i blinde. Nå har de stengt sine sosiale medier for svar i snart ett år. Alle andre klubber bruker jo sine sosiale medier for å ha kontakt med supporterne sine, mens Valencia stenger dem ute. Det fremstår veldig som et forsøk på å kneble all kritikk, som er veldig spesielt.

Fotballeksperten sier videre at beslutningen er et symptom på et enda større problem i klubben.

– De har mistet røttene sine, og mistet kontakt med dem som faktisk elsker klubben.

– Våkner opp, eier en fotballklubb og ser hva som skjer

Peter Lim er en relativt mediesky forretningsmann, men i et sjeldent intervju med Financial Times, kan det virke som om all kritikken kun er bakgrunnsstøy for ham.

I intervjuet beskriver milliardæren at Valencia er en «troféressurs» som gir ham muligheten til å være rundt tidligere legender som David Beckham, samt nåværende superstjerner som Cristiano Ronaldo.

Lim kommer med sitater som garantert vil gjøre flere Valencia-supportere rasende.

– Dette er ganske fint. Jeg våkner opp, jeg eier en fotballklubb og jeg ser hva som skjer. Det er ingenting mer enn det, sier en likegyldig Lim om klubbeierskapet.

Han påpeker at han kan forstå supporternes frustrasjon, men gir dem meget lite oppmerksomhet.

– Jeg har noe medlidenhet for supporterne. Men blant venner, sier vi at de minste tingene gir deg de største hodepinene.

PROTEST: Valencia-supporterne er svært misfornøyde med sin eier. Det er ikke sjeldent at man ser slike bilder utenfor stadion. Foto: JOSE JORDAN

Med Peter Lim som eier, sliter Mina Finstad Berg med å se en utvei for den tidligere toppklubben i nærmeste fremtid.

– Det er vanskelig å se en vei ut for Valencia med Peter Lim i toppen. Etter alt som har skjedd under hans eierskap, blir det tøft for Valencia å plutselig skulle snu trenden og stabilisere seg som et topp 4-lag igjen, påpeker LaLiga-eksperten.

Oppgaven blir ikke lettere av at et Valencia på niendeplass møter ligaleder Real Madrid på bortebane lørdag. Septemberoppgjøret på Estadio Mestalla endte 1-2 til hovedstadslaget, og Valencias supportere vil håpe på å se et lag sultne etter revansj.

