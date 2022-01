Skjenke-presset øker – krever svar i morgen

Mandag fortalte TV 2 om syv rødgrønne ordførere som alle mener det er grunnlag for å revurdere skjenkestoppen gitt dagens situasjon.

Nå legger også regjeringens samarbeidsparter SV, Venstre, Frp og MDG press på regjeringen.

– Svak begrunnelse

Regjeringen skal gjøre en ny vurdering av koronatiltakene 14. januar. Det er alt for lenge til, mener SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

– Vi forventer at regjeringen kommer med en bedre begrunnelse og går gjennom denne saken på nytt, sier Fylkesnes til TV 2.

KRITISK: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener begrunnelsen for skjenkestopp er for svak. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han peker på smittevernloven og kravet om forholdsmessighet.

– Det er for lite av de store smittetallene som kan knyttes til utelivet, sier Fylkesnes, som ytrer bekymring for alle konkursene det nå meldes om i bransjen.

Vil tvinge gjennom åpning

MDG og Frp har tirsdag sendt inn forslag til Stortinget. Der ber de regjeringen oppheve det nasjonale skjenkeforbudet umiddelbart - og åpne for lokale løsninger for begrenset alkoholservering på utestedene.

– Nasjonal skjenkestopp vil ødelegge jobbene til tusenvis av mennesker som allerede har båret de tyngste børene i koronapolitikken, sier Rasmus Hansson (MDG).

UMIDDELBART: Rasmus Hansson (MDG) vil tvinge gjennom skjenkeåpning i Stortinget. Foto: Mariam Butt

Forslaget fremmes formelt på Stortinget i morgen, sammen med et lignende forslag fra Frp.

– Folk er i ferd med å miste jobben sin, derfor ønsker vi å stanse det nasjonale forbudet mot skjenking. Kommunene kan selv håndtere skjenking på en god måte, sier Bård Hoksrud (Frp).

Også Venstre mener tiden er moden for åpne kraner.

– I lys av det vi nå vet synes jeg full skjenkestopp i hele landet virker veldig lite forholdsmessig, og den bør oppheves, sier nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn.

Den må skje når regjeringen kommer med ny vurdering 14. januar, mener han.

– Den nye fasen bør gi mer myndighet til kommunene. En del plasser bør det tilsi åpning.

Men det er et stykke unna flertall for skjenkeåpning på Stortinget. For å få til det, må de få med seg Høyre – som i dag har gjort det klart at de støtter forbudet.

Ingen lettelser

Tirsdag avviser helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) overfor TV 2 at det vil bli lettelser med det første.

– Vi kommer til å vurdere alle tiltakene fortløpende. Så vil vi justere dem, komme tilbake og kommunisere veien videre etter 14 januar, sier Kjerkol.

STENGTE KRANER: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) tviholder på stengte kraner foreløpig. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun understreker at skjenkestopp er et inngripende tiltak, men sier regjeringen følger FHI og Helsedirektoratets faglige anbefalinger.

– Men er det forholdsmessig?

– Vi kommer til å vurdere situasjonen samlet om hva som er forholdsmessig, ikke knyttet til enkelttiltak, sier Kjerkol.