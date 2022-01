Skjebnedag for prins Andrew

Tirsdag skal en dommer i New York avgjøre om saken mot prins Andrew skal fortsette eller om saken blir avvist.

Prins Andrew (61) har opplyst at han ikke selv vil være deltagende under høringen i New York tirsdag. Han har overlatt til sin advokat, Andrew Brettler, å kjempe mot seksualanklagene mot prinsen.

Brettler er en kjent Hollywood-advokat som tidligere har representert flere kjendiser som har vært anklaget for seksuelle overgrep.

Her er prins Andrew avbildet sammen med Guiffre i London i 2001. Foto: Faksimile fra rettsdokumenter fra Epstein-saken

Prins Andrews advokater har opplyst at de vil bruke den første høringen i overgrepssøksmålet til å be dommeren avvise hele saken.

Det digitale rettsmøtet startet i New York like etter klokken 16 norsk tid.

Seksuelle overgrep

Prins Andrew, som er dronning Elizabeths andre sønn, er saksøkt av Virginia Giuffre, som hevder han begikk flere seksuelle overgrep mot henne i 2001, da hun var 17 år og mindreårig etter amerikansk lov.



Giuffre skal ha blitt «lånt ut» til den nå 61 år gamle prinsen av den overgrepsanklagede finansmannen Jeffrey Epstein, som tok sitt eget liv i fengsel i 2019.

Også Ghislaine Maxwell skal ha bidratt til tilretteleggingen.

Maxwell ble i forrige uke kjent skyldig i å ha rekruttert unge jenter som så ble seksuelt misbrukt av Epstein og vennene hans.

Hovedargumentet til Andrews advokater er at Giuffre i 2009 skrev under på en avtale med Epstein om ikke å saksøke noen som hadde tilknytning til Epstein.

For dette fikk Giuffre utbetalt en halv million dollar.

Irrelevant

Prins Andrew er ikke nevnt eksplisitt i forliket, men advokatene mener like fullt at dette omfatter ham.

Giuffres advokater mener på sin side at forliket med Epstein er irrelevant for søksmålet mot prins Andrew.

– Han kunne ikke ha vært en «potensielt saksøkt» i forliket mellom Giuffre og Epstein, både fordi han ikke var underlagt jurisdiksjon i Florida, og fordi saken involverte påstander på føderalt nivå, som han ikke var en del av, sa advokat David Boies i en uttalelse mandag.